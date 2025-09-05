Samsung Galaxy S25 Ultra : plusieurs centaines d'euros de cadeaux pour les utilisateurs connectés

Pour tout achat du Galaxy S25 Ultra, Samsung ajoute une montre, des écouteurs et une tablette, soit 669 € d’accessoires offerts.

Un smartphone taillé pour l’excellence

À ce stade, il n'y a plus vraiment besoi de présenter le Galaxy S25 Ultra, il est simplement le parangon du savoir-faire Samsung.

Mais, pour faire simplmen, il équipé d’un énorme écran AMOLED 6,8 pouces (le meilleur au monde) du dernier processeur Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » gravé en 3 nm et d’une batterie très endurante capable de tenir jusqu’à deux jours complets.

Et pour la photo, Samsung, c'est du lourd avec un capteur principal de 200 Mpx et un zoom optique 5x, et c'est sans parler des fonctionnalités IA très performantes.

Une offre avec accessoires premium inclus

La valeur ajoutée de cette promotion se trouve dans les cadeaux offerts. En achetant en ce moment, vous recevez :

Une Galaxy Watch 7 de dernière génération (pratique pour le suivi santé, le sport, le sommeil ou même le travail avec les push notifications)

de dernière génération (pratique pour le suivi santé, le sport, le sommeil ou même le travail avec les push notifications) Une paire de Galaxy Buds pour un son sans fil immersif et surtout connecté au service de Samusng qui lit les codec audio les plus poussés, pour un son supérieur.

pour un son sans fil immersif et surtout connecté au service de Samusng qui lit les codec audio les plus poussés, pour un son supérieur. Une Galaxy Tab A9+, qui vient compléter le tout pour rester connecté même à la maison et profiter de l'écosystème Samsung partout.

En additionnant ces trois produits offerts, on atteint un total de 669 € d’accessoires. Autant dire que le Galaxy S25 Ultra devient un achat bien plus rentable.

Trouver le smartphone idéal

Conclusion : Avec ses caractéristiques haut de gamme et les 669 € de produits connectés offerts, le Galaxy S25 Ultra est facilement l’un des meilleurs deals high-tech de la rentrée.