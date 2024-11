Samsung Galaxy S25 Ultra : tout ce que l'on sait sur le prochain flagship de Samsung

Une nouvelle fois, c’est le très bien renseigné OnLeaks qui nous livre des informations sérieuses sur le prochain fleuron de la marque Samsung, plusieurs semaines avant son officialisation. L’intéressé a publié plusieurs photos du Galaxy S25 Ultra. Selon les images postées, le Galaxy S25 Ultra adopterait un design légèrement différent de son prédécesseur avec des tranches plus arrondies pour améliorer la prise en main. On peut notamment voir un caractère plus marqué sur les capteurs qui sont toujours posés sur la coque arrière, avec une parfaite symétrie.

L'appareil serait également plus fin avec une épaisseur de 8,2 mm contre 8,6 mm pour le Galaxy S24 Ultra. Le smartphone conserverait un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. La dalle afficherait une définition de 1440 x 3120 pixels et une luminosité maximale de 2600 cd/m².

Des performances en hausse grâce au Snapdragon 8 Elite

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra embarquerait la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite (renommée depuis Snapdragon 8 Gen 4). Ce processeur gravé en 3 nm promettrait des performances accrues avec une fréquence maximale de 4,44 GHz. Il serait associé à 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0.

Le module photo évoluerait significativement avec l'intégration de capteurs plus performants. Si le capteur principal de 200 mégapixels était conservé, l'ultra grand-angle passerait à 50 mégapixels (contre 12 mégapixels actuellement) et permettrait même de filmer en 8K. Les deux téléobjectifs x3 et x5 adopteraient également des capteurs de 50 mégapixels. Cette configuration viserait à offrir plus de polyvalence et de qualité en photo.

Une commercialisation prévue début 2025

Samsung devrait présenter officiellement le Galaxy S25 Ultra lors d'un événement Galaxy Unpacked qui se tiendrait le 23 janvier 2025. Le prix pourrait augmenter par rapport au S24 Ultra, notamment en raison du coût plus élevé du nouveau processeur. Le smartphone conserverait sa batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 45W, mais intégrerait une nouvelle fonction « Battery AI » permettant d'optimiser l'autonomie jusqu'à 10%. Bien entendu, toutes ces informations doivent être confirmées lors de la présentation officielle, début 2025.