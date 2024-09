Samsung Galaxy S25 Ultra : un écran encore plus grand

L’une des principales innovations du Galaxy S25 Ultra concerne son design. Selon des sources fiables, Samsung aurait réussi à augmenter la taille de l’écran tout en réduisant les dimensions globales de l’appareil. Le S25 Ultra devrait ainsi arborer un écran de 6,86 pouces, contre 6,8 pouces pour son prédécesseur, le S24 Ultra.

Cette prouesse technique a été rendue possible grâce à une réduction significative des bordures. Les rumeurs évoquent des bordures latérales de seulement 2,3 mm, soit une diminution de plus de 30% par rapport au modèle actuel. Cette optimisation permettrait d’offrir une expérience visuelle plus immersive tout en conservant un format compact.

La largeur du smartphone passerait de 79 mm sur le S24 Ultra à 77,6 mm sur le S25 Ultra. Cette réduction, couplée à des coins légèrement plus arrondis, devrait améliorer considérablement la prise en main de l’appareil, le rendant plus confortable à utiliser au quotidien.

Des performances de pointe et un appareil photo toujours plus performant

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra devrait embarquer le dernier processeur en date de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4. Cette puce, gravée en 3 nm, promet des performances accrues et une efficacité énergétique optimisée. Certains marchés pourraient toutefois se voir proposer une version équipée du processeur Exynos 2500 développé en interne par Samsung. Le smartphone devrait être doté de 12 Go de RAM et proposer jusqu’à 1 To de stockage interne en UFS 4.0, garantissant une fluidité exemplaire et un espace de stockage conséquent pour les utilisateurs les plus exigeants.

La photographie reste l’un des points forts des smartphones Galaxy Ultra, et le S25 Ultra ne devrait pas déroger à la règle. Le capteur principal conserverait une définition de 200 mégapixels, mais bénéficierait d’améliorations en termes de traitement d’image et de performances en basse lumière. Le module photo comprendrait également un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 50 mégapixels chacun, offrant respectivement un zoom optique 3x et 5x. Cette configuration polyvalente devrait permettre aux utilisateurs de capturer des clichés de qualité dans toutes les situations.

Une autonomie préservée et un écran toujours plus lumineux

Malgré la réduction des dimensions du smartphone, Samsung aurait réussi à conserver une batterie de 5000 mAh, identique à celle du S24 Ultra. La charge rapide resterait limitée à 45W en filaire, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs espérant une évolution sur ce point.

L’écran Dynamic AMOLED 2X du Galaxy S25 Ultra devrait conserver son taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, garantissant une fluidité optimale en toutes circonstances. La luminosité maximale pourrait atteindre les 2600 cd/m², surpassant ainsi la plupart des concurrents sur le marché.

Le Galaxy S25 Ultra sera probablement livré avec Android 15 et la surcouche One UI 7 de Samsung. Cette nouvelle version du système d’exploitation devrait intégrer de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment grâce à l’utilisation du modèle de langage Gemini Nano 2 de Google.

Si les tarifs officiels ne seront dévoilés qu’au moment du lancement, les rumeurs suggèrent une légère augmentation par rapport au S24 Ultra. Le modèle de base (256 Go) pourrait conserver son prix de 1299,99 dollars, tandis que les versions 512 Go et 1 To verraient leur tarif augmenter de 50 dollars, passant respectivement à 1469,99 et 1709,99 dollars.

Bien que la date exacte de sortie du Galaxy S25 Ultra ne soit pas encore connue, Samsung devrait suivre son calendrier habituel avec une présentation lors d’un événement Unpacked en janvier ou février 2025. Les précommandes devraient ouvrir dans la foulée pour une disponibilité effective deux semaines plus tard.