Samsung Galaxy S26 Ultra : le bloc photo déjà détaillé

Selon une source fiable, en l’occurrence Digital Chat Station à l’origine de nombreuses fuites qui se sont avérées vraies, la configuration photo du smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra se particulièrement musclée.

Le bloc photo s’organiserait ainsi : capteur principal 200 mégapixels (ISOCELL HP2, format 1/1.3"), ouverture F1.4, module ultra grand-angle de 50 mégapixels à ouverture F1.9, téléobjectif 3x revu à 12 mégapixels (f/2.4) ainsi qu’un téléobjectif périscopique 5x 50 mégapixels à ouverture F2.9. L’élargissement de l’ouverture du capteur principal apporte un gain de luminosité de près de 47%.

Amélioration de la gestion de la lumière : des capteurs et ouvertures repensés

Outre l’augmentation de la résolution sur certains modules, l’élargissement des ouvertures d’objectif – F1.4 sur le module principal, F1.9 sur l’ultra grand-angle, F2.4 sur le téléobjectif 3x, F2.9 sur le périscopique 5x – permet à chaque module d’accueillir plus de lumière sur le capteur. Le téléobjectif périscopique 5x gagnerait environ 38 % de lumière supplémentaire grâce à cette optimisation.

La résolution du téléobjectif 3x passe de 10 mégapixels à 12 mégapixels (capteur S5K3LD) par rapport aux modèles antérieurs, offrant davantage de détails à chaque cliché.

Si le module ultra grand-angle n’évolue pas par rapport au S25 Ultra (50 mégapixels F1.9), il affiche cependant la capacité à gérer la lumière de manière plus fine. Du côté vidéo, Samsung maintient l’enregistrement en 8K à 24fps et 4K à 60fps.

La concurrence directe : un match avec l’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

Face à des concurrents directs comme Apple, Samsung fait le choix de concentrer ses efforts sur la partie arrière de l’appareil photo, alors qu’Apple joue la carte d’une caméra selfie renforcée de 24 mégapixels sur l’iPhone 17 Pro.

Le Galaxy S26 Ultra proposerait un système à quatre capteurs, dont le module principal surclasse, en définition brute, le triple module 48 mégapixels des iPhone 17 Pro et Pro Max. Sur le terrain du zoom optique, le Galaxy S26 Ultra conserverait la main avec son double système téléobjectif 3x et périscopique 5x, là où Apple opte pour un unique module plus standard.