Samsung Galaxy S26 Ultra : un design plus raffiné qui mise sur la continuité

Une nouvelle fois, c’est le très bien renseigné Evan Blass qui a publié des rendus 3D réalistes de ce qui serait le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S26 Ultra. Celui-ci est attendu pour une présentation officielle courant janvier, si la marque maintient son calendrier. Rappelons effectivement que la série des Galaxy S25 avait été officialisé en janvier 2025.

Selon les rendus publiés sur le site Android Headlines, le Galaxy S26 Ultra adopte une silhouette légèrement plus fine avec ses 7,9 mm d'épaisseur, gagnant trois dixièmes de millimètre par rapport au modèle actuel. Cette optimisation s'accompagne toutefois d'un compromis majeur : le module photo arrière génère désormais une protubérance de 4,5 mm contre seulement 2,4 mm sur le Galaxy S25 Ultra.

Cette évolution permettrait d'intégrer des composants plus performants tout en maintenant un profil général plus élégant. Le smartphone mesurerait précisément 163,4 x 77,9 x 7,9 mm pour un poids contenu à 217 grammes, soit un gramme de moins que son prédécesseur.

L'architecture générale conserve l'écran plat de 6,9 pouces avec des bordures uniformes et une caméra frontale centrée dans un poinçon. Les tranches maintiennent la disposition classique avec les boutons de volume et d'alimentation sur le côté droit, tandis que la base accueille le port USB-C, le haut-parleur principal et le logement du S Pen repositionné dans l'angle gauche.

Le retour de l'îlot photo unifié

Après plusieurs générations privilégiant des capteurs individuels intégrés directement dans la coque, Samsung réintroduirait un bloc photo structuré qui rappelle l'esthétique du Galaxy S21 Ultra. Cette nouvelle organisation place trois objectifs alignés verticalement sur un îlot saillant, tandis qu'un quatrième capteur reste positionné séparément à côté du module central.

Cette configuration optimiserait l'intégration des composants optiques tout en offrant une signature visuelle plus cohérente. Le flash LED et les capteurs auxiliaires trouveraient leur place au-dessus du quatrième objectif, créant un ensemble fonctionnel mais plutôt imposant.

Techniquement, la configuration photo s’appuierait sur la présence d’un capteur principal de 200 mégapixels avec ouverture f/1.4, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d'un téléobjectif 3x de 10 mégapixels et d'un périscope 5x de 50 mégapixels.

Des angles plus doux pour un meilleur confort

L'évolution la plus notable au niveau du design concernerait l'adoucissement des angles, marquant une rupture avec l'héritage angulaire des Galaxy Note. En outre, cette transformation s'accompagnerait d'une refonte du S Pen, dont l'extrémité adopterait désormais une forme plus courbée pour s'harmoniser avec le nouveau design.

Le stylet conserverait sa fonction principale de saisie et de navigation, mais perdrait définitivement ses capacités Bluetooth supprimées depuis le Galaxy S25 Ultra.