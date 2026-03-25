Samsung Galaxy Z Fold8 : un design presque inchangé, mais un écran pliable sans pliure en ligne de mire

Le Galaxy Z Fold8 se précise à travers une série de rendus et de fuites techniques, notamment publiées par Android Headlines. Selon ces premières images, Samsung miserait davantage sur des ajustements ciblés de son smartphone pliable que sur une rupture visuelle, tout en promettant une refonte profonde de l’écran intérieur pour faire disparaître la fameuse pliure centrale.

Sylvain Pichot - publié le 25/03/2026 à 13h00
Samsung Galaxy Z Fold8 leaks Android Headline OnLeaks

À retenir

  • Le Samsung Galaxy Z Fold8 conserve un design similaire à celui du Z Fold7, avec des ajustements mineurs.
  • Il intègre un écran OLED de 6,5 pouces à l'extérieur, avec des bordures peu modifiées.
  • Le smartphone adopte une épaisseur légèrement supérieure pour intégrer de nouvelles fonctionnalités internes.
  • Un écran intérieur de 8 pouces vise à réduire la visibilité de la pliure grâce à une technologie avancée.
  • La présentation officielle du Galaxy Z Fold8 est attendue en juillet.

Comme pour presque tous les smartphones Samsung, c’est le très bien renseigné @OnLeaks qui livre des rendus particulièrement réalistes en association avec le site Android Headlines pour la publication. Ces rendus issus de fichiers CAD, destinés aux fabricants d’accessoires, tracent les contours d’un Galaxy Z Fold8 qui, fermé, reprend presque trait pour trait la silhouette du Galaxy Z Fold7.

D’après ces documents relayés par Android Headlines, on retrouve ainsi une face externe dominée par un écran OLED de 6,5 pouces, avec des bordures qui semblent à peine retouchées et un ratio d’affichage globalement similaire à celui de la génération précédente. 
L’arrière abriterait toujours un module photo vertical, alignant trois capteurs dans une île légèrement proéminente, sans changement radical.

Samsung Galaxy Z Fold8 leaks Android Headline OnLeaks

Les boutons de volume et d’alimentation restent positionnés sur la tranche droite lorsque l’appareil est ouvert, tandis que le port USB-C et les grilles de haut-parleurs demeurent en bas du châssis, ce qui confirme la volonté de conserver l’ergonomie déjà connue des utilisateurs de Fold. 
Selon les fuites, le Z Fold7 resterait même la version la plus fine de la série, le Z Fold8 adoptant une épaisseur légèrement supérieure pour accueillir d’autres évolutions internes. En parallèle, de nouvelles informations évoquent un poids ramené à environ 200 grammes, soit une quinzaine de grammes de moins que la génération précédente, afin de rendre la prise en main moins fatigante sur la durée. Pour un tel appareil, il faut souligner qu’une telle cure relève de l’exploit où chaque élément est placé et pesé avec une extrême précision.

On peut dire que ce design, s’il est avéré car rappelons qu’il s’agit de rendus non confirmé et annoncés officiellement par la marque, peut être vraiment perçu comme « conservateur », tant la silhouette du produit semble dans la continuité directe du modèle 2025.

Un écran intérieur de 8 pouces pensé pour effacer la pliure

Si les images laissent penser que le Z Fold8 ne bouleversera pas son identité visuelle, les rumeurs concernant l’écran intérieur vont dans le sens d’une évolution plus importante. Selon plusieurs rapports techniques, le smartphone intégrerait une dalle OLED pliable de 8 pouces combinant une structure à double verre ultra-fin (dual UTG) et une plaque de support métallique percée au laser sous la zone de pliage. 
Ce dispositif aurait pour but d’uniformiser la surface et de réduire drastiquement le creux qui marque aujourd’hui la charnière sur de nombreux modèles pliables.

Samsung Galaxy Z Fold8 leaks Android Headline OnLeaks

Samsung Display aurait déjà présenté cette technologie lors du CES 2026, avec un prototype affichant une surface presque plane, où la pliure ne se devine qu’à la faveur de certains reflets très spécifiques. Selon les fuites, le Galaxy Z Fold8 serait l’un des premiers produits commerciaux à exploiter ce panneau, avec l’objectif assumé de répondre aux critiques récurrentes sur l’aspect et la sensation au toucher de la charnière. 
Enfin, rappelons que la présentation officielle des prochains smartphones pliants de Samsung est prévue dans le courant de l’été, probablement au mois de Juillet. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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