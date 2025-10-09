Samsung ISOCELL HP5 : un nouveau capteur 200 mégapixels qui promet beaucoup

Les smartphones sont clairement de plus en plus performants sur le volet des photos et des vidéos et cela ne semble pas vouloir s’arrêter. Outre Sony et OmniVision, Samsung propose également des technologies particulièrement abouties dans ce domaine avec un large portefeuille de capteur. Le nouveau ISOCELL HP5 est le dernier en date.

D’après Samsung, il se démarque des modèles précédents par sa compacité. Contrairement aux précédents capteurs 200 mégapixels qui nécessitaient jusqu’ici des modules plus volumineux, le module ISOCELL HP5 intègre sa résolution record dans un format de seulement 1/1,56 pouce. Cette miniaturisation a été rendue possible par la réduction de la taille des pixels à 0,5 µm. Le fabricant assure toutefois que cette caractéristique ne nuit pas à la qualité, grâce à un ensemble d’innovations maison.

Ce capteur embarque les technologies Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) et Front Deep Trench Isolation (FDTI), qui augmentent la capacité de stockage de charge électrique de chaque pixel, donc leur aptitude à collecter la lumière. Une autre avancée, baptisée DTI Center Cut (DCC), consiste à ouvrir une partie de la tranchée d'isolation entre quatre photodiodes – un procédé qui améliore la rapidité de l'autofocus et la réduction du bruit, d’après la marque.

Selon les chiffres partagés officiellement, Samsung annonce une hausse de 150% du gain de conversion et une réduction du bruit numérique de 3 à 40%. À cela s’ajoutent une microlentille ultra-précise pour concentrer la lumière, une couche anti-réfraction à forte transmittance et une structure isolante à base d’oxyde pour limiter les perturbations optiques et la perte de lumière. Tous ces dispositifs combinés veulent garantir de bonnes performances malgré la contrainte de taille des pixels.

Polyvalence et performance sur le téléobjectif

Contrairement aux habitudes du secteur, où les capteurs très haute résolution sont réservés à la caméra principale, Samsung cible aussi le marché des téléobjectifs et des modules ultra grand-angle avec le capteur ISOCELL HP5. D’après plusieurs analyses, les marques n’ont souvent d’autre choix que de se contenter sur ces modules de capteurs plus petits et moins performants, faute de place dans les châssis. En adoptant le HP5, il deviendrait possible de proposer des téléobjectifs à très haute résolution, tout en conservant un gabarit compatible avec les contraintes techniques actuelles.

Oppo inaugurerait cette tendance avec le Find X9 Pro, qui intègrerait le ISOCELL HP5 sur son téléobjectif 70 mm à ouverture f/2,1. Le capteur offre non seulement un zoom optique 3x avec 6x sans perte, mais aussi un recadrage dans l’image pouvant atteindre la qualité d’un véritable zoom optique, grâce à la définition de 200 mégapixels. Les technologies de fusion de pixels (Tetrapixel) permettent d’adapter le rendu selon la lumière ambiante, passant à 50 mégapixels ou 12,5 mégapixels pour maximiser la sensibilité.

Le Oppo Find X9 Pro serait prochainement officialisé en Chine mi-octobre. Nous verrons si ce capteur fait bien partie de la configuration photo et assez rapidement de quoi il est effectivement capable.