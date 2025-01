Samsung lance un programme permanent de reprise des appareils Galaxy en France

Annoncé il y a quelques jours par Samsung, le programme, baptisé « Samsung Trade-In », offre désormais deux options principales aux consommateurs français. La première permet d'obtenir une remise immédiate lors de l'achat d'un nouvel appareil sur le site officiel.

La seconde, plus novatrice, propose un remboursement direct sur le compte bancaire de l'utilisateur, sans nécessité d'achat. C’est un changement majeur par rapport à l'ancien système qui conditionnait la reprise à l'acquisition d'un nouveau modèle.

Pour assurer la qualité du service, Samsung s'est associé à Likewize, une entreprise spécialisée dans les services après-vente et la gestion des appareils mobiles. Le processus se veut simple et transparent : les utilisateurs peuvent obtenir une estimation immédiate de la valeur de leur appareil via le site web ou l'application Samsung.

Notez que cela concerne non seulement les smartphones de la marque mais également les tablettes tactiles, les montres connectées et les écouteurs.

Seulement certains modèles sont éligibles

Le programme concerne actuellement une sélection précise de smartphones haut de gamme :

Série Galaxy S :

- S20, S21, S22 et S23 (toutes versions confondues)

Série Galaxy Z :

- Z Flip 3, 4 et 5

- Z Fold 3, 4 et 5

Les montants de reprise varient selon l'état et le modèle de l'appareil. Par exemple, un Galaxy S22 5G (256 Go) peut être repris jusqu'à 137 euros, tandis qu'un Galaxy Z Fold5 peut atteindre 504 euros pour la version 1 To. Le programme accepte même les smartphones présentant des dommages, notamment les écrans cassés, élargissant ainsi les possibilités de reprise pour les utilisateurs.

Une offre qui tombe bien

La France devient le premier pays européen à bénéficier de ce programme, servant de marché test pour un déploiement continental prévu tout au long de l'année 2025. François Hernandez, Vice-Président et directeur de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics France, a souligné dans le communiqué de presse, l'importance de cette initiative pour enrichir l'expérience des utilisateurs Galaxy.

Le timing de ce lancement n'est pas anodin. En effet, il intervient quelques jours avant la présentation des Galaxy S25 prévue le 22 janvier 2025. Cette stratégie vise à faciliter le renouvellement des appareils tout en s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire que l’on ne peut que saluer.