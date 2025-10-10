Samsung met le paquet sur le Galaxy S25 FE : cadeaux et réductions à la clé !

- publié le 10/10/2025 à 07h15

Un smartphone premium accessible à tous

Le Galaxy S25 FE s’impose comme une alternative futée aux modèles les plus chers de la marque.

Il reprend les ingrédients du haut de gamme : un écran AMOLED 120 Hz d’une fluidité exemplaire, un processeur puissant pour le multitâche et le gaming, et une batterie endurante qui tient la distance.

Côté photo, Samsung mise sur un triple capteur performant capable de livrer des clichés détaillés de jour comme de nuit. De quoi satisfaire les amateurs de réseaux sociaux comme les passionnés d’image.

Et avec son design soigné et ses finitions élégantes, il n’a rien à envier aux modèles plus onéreux.

Des bonus exclusifs encore disponibles

Même plusieurs mois après sa sortie, Samsung continue de chouchouter les acheteurs du S25 FE avec des avantages qui font la différence :

Une paire de Galaxy Buds3 offerte, pour profiter d’un son immersif dès le déballage.

6 mois de Google AI Pro sans frais, pour découvrir la puissance de l’IA sur ton smartphone (valeur : 131,94€).

3 mois de Samsung Care+ offerts, la garantie sérénité en cas de pépin du quotidien.

100€ de reprise minimum garantis pour ton ancien smartphone Galaxy, quel que soit son état.

Toutes ces offres sont cumulables et disponibles sur samsung.com et l’application Samsung Shop, dans la limite des stocks et jusqu’au 26 octobre 2025 inclus.

Pourquoi le Galaxy S25 FE reste un bon plan

Quelques mois après son lancement, le Galaxy S25 FE s’impose comme un smartphone complet, fiable et durable, qui coche toutes les cases :

Une expérience fluide et réactive pour le gaming, la photo ou la bureautique.

Des services inclus pour mieux protéger et personnaliser votremobile.

Et surtout, un rapport qualité-prix difficile à battre sur le segment premium 5G.