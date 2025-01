Samsung offre presque 25 % de remise sur ce smartphone à petit prix !

Ce smartphone, c'est le Galaxy A25, l’un des membres des célèbres Galaxy A milieu de gamme de la marque coréenne. Les Galaxy A2* ont pour habitude de ne pas sortir en même temps que les trois autres modèles de la gamme, ce qui leur confère une place un peu à part dans le catalogue de la marque.

Pour faire simple, il fait partie des plus petits prix, mais sa fiche technique est supérieure à celle du Galaxy A15 (le smartphone numéro 1 en termes de vente de l’enseigne actuellement), ce qui fait de lui un appareil au rapport qualité-prix excellent qui mise un peu plus sur le multimédia que son petit frère.

La fiche technique du Galaxy A25 5G

Écran : 6,7 pouces, Super AMOLED taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, Super AMOLED taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 1280

Exynos 1280 RAM : 6 Go

6 Go Stockage : 128 Go

128 Go Batterie : 5000 mAh, Charge rapide

Le Galaxy A25 est un smartphone qui mise en particulier sur son écran Super AMOLED, une caractéristique qui le rend tout indiqué pour ceux qui apprécient regarder des séries, films et vidéos sur leur appareil. Cela va d'ailleurs de pair avec une bonne gestion de l’énergie.

Notons que l'appareil photo de cet appareil est également satisfaisant, et pour son prix, il est même très bon.

Si vous avez une utilisation régulière de votre smartphone, mais sans aimer nécessairement « bidouiller » et que son utilisation, en plus des communications, se résume principalement aux réseaux sociaux et applications multimédias (jeux mobiles, plateformes de streaming, etc.), alors le Galaxy A25 est un appareil qui a de quoi correspondre à vos besoins.

Quelle offre fait Samsung actuellement pour le Galaxy A25 sur son site ?

Samsung offre une remise de 76,95 € sur son Galaxy A25, ce qui fait presque 25 % de son prix. Il passe ainsi de 319 € à 242 €, un prix très raisonnable aujourd’hui pour un smartphone milieu de gamme neuf et récent. D’autant plus qu’il est fourni avec une garantie légale de 2 ans et que la livraison est gratuite.