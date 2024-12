Samsung prépare une nouvelle génération de smartphones pliants

Le Galaxy Z Fold7 adopterait les caractéristiques du modèle Special Edition qui est disponible uniquement sur certains marchés et qui a été annoncé récemment. Il aurait ainsi un écran principal de 8 pouces, soit une augmentation significative par rapport aux 7,6 pouces de la version standard du Fold6. L'écran externe atteint désormais 6,5 pouces, contre 6,3 pouces sur son prédécesseur.

De son côté, le Z Flip7 n'est pas en reste avec un écran pliant qui passe à 6,85 pouces, dépassant les 6,7 pouces du modèle actuel. L'écran externe fait un bond significatif à 4 pouces, comparé aux 3,4 pouces du Flip6. Cette augmentation permettra une utilisation plus confortable des applications sans nécessiter l'ouverture du téléphone.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Innovation technique et performances

Les deux modèles devraient être dotés du processeur Snapdragon 8 Elite. Cette nouvelle puce promet des performances supérieures et une meilleure gestion énergétique par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 équipant la génération actuelle. Les dimensions accrues des appareils permettent également l'installation de batteries plus imposantes, répondant ainsi à une demande récurrente des utilisateurs.

Cette évolution intervient dans un contexte où Samsung fait face à une concurrence accrue des fabricants chinois, qui proposent des appareils pliables aux caractéristiques attractives et aux prix compétitifs. Les ventes du Flip6 ont notamment connu un ralentissement au troisième trimestre 2024, avec des livraisons de panneaux en baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Le succès du modèle reste principalement concentré en Europe et en Corée, tandis que les marchés américain et chinois se montrent plus réservés.

Ces améliorations techniques poussent à se demander la réelle exploitation des écrans externes, notamment concernant la possibilité d'utiliser des applications complètes sur l'écran de couverture du Z Flip7. Rappelons que ces modèles sont attendus pour l’été 2025, donc bien après la présentation de la série Galaxy S25 qui aura lieu fin janvier.