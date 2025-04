Notre sélection des smartphones du moment

Chacun des trois smartphones sélectionnés propose un design distinctif qui reflète la philosophie de son constructeur. Le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte un style résolument épuré : ses capteurs photo arrière semblent être posés individuellement sur la coque, dans une parfaite symétrie, avec une bordure soulignant chaque objectif. Ce choix minimaliste est renforcé par des profils plats et des coins légèrement arrondis. Il est disponible en noir, gris, argent et bleu, ainsi que dans des éditions exclusives (noir absolu, vert et or rose) sur le site officiel de Samsung. Avec un poids de 218 grammes, c’est le smartphone le plus lourd du trio. Il est également le plus grand avec ses dimensions de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm.

À l’opposé, l’iPhone 16 reste fidèle à sa ligne esthétique : ses capteurs photo sont intégrés dans un carré en haut à gauche du dos de l’appareil. Ce module photo reprend les codes visuels des générations précédentes. Il se distingue par la présence d’un bouton "Action", personnalisable, ainsi que d’un nouveau bouton dédié à certaines fonctions photo. Ses profils sont plats, avec des finitions élégantes en aluminium, et il est décliné en cinq coloris : noir, blanc, rose, vert et bleu. C’est le smartphone le plus compact (147,6 mm de hauteur) et le plus léger du comparatif avec seulement 170 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, quant à lui, propose une autre approche. Ses capteurs sont centrés en haut du dos, intégrés dans un carré aux coins légèrement bombés. Ce module contient trois objectifs, agencés de manière symétrique. Le design se veut plus expressif, notamment avec des finitions bicolores pour les variantes vertes et violettes, tandis que le modèle noir conserve une sobriété unie. Les profils sont arrondis, ce qui facilite la prise en main malgré sa taille assez imposante (162,3 mm de hauteur) et un poids intermédiaire de 190 grammes.

Sur le plan de la robustesse, les trois modèles bénéficient d'une certification IP68, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la poussière et peuvent être immergés dans l’eau pendant une courte durée. Toutefois, seul le Galaxy S25 Ultra est doté d’un cadre en titane, matériau plus résistant que l’aluminium utilisé sur l’iPhone 16 et le Redmi Note 14 Pro.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leurs capots, ces smartphones intègrent des composants de dernière génération, mais avec des approches différentes selon leur positionnement tarifaire. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du processeur haut de gamme de Qualcomm, spécialement adaptée aux smartphones de la marque. Il est accompagné de 12 Go de mémoire vive et proposé en trois configurations de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité d’extension via carte microSD.

L’iPhone 16 embarque de son côté le nouveau chipset Apple A18. Il est couplé à 8 Go de RAM, avec des options de stockage de 128, 256 et 512 Go, également sans possibilité d’extension. Bien que sa mémoire vive soit inférieure à celle du Galaxy S25 Ultra, l’optimisation logicielle propre à iOS permet à Apple de maintenir d’excellentes performances générales.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G s’appuie sur un MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un processeur milieu de gamme, efficace pour une utilisation polyvalente mais nettement moins performant que les deux autres puces mentionnées. Il est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM et deux options de stockage : 256 Go ou 512 Go. Là encore, aucune extension par carte microSD n’est possible.

En matière de puissance brute et de capacités multitâches, le Galaxy S25 Ultra prend clairement la tête grâce à son processeur haut de gamme, suivi de près par l’iPhone 16 et sa puce Apple A18, qui compense son léger déficit en RAM par une efficacité logicielle remarquable. Le Redmi Note 14 Pro 5G ferme logiquement la marche, avec une puce moins performante, plus adaptée à des usages classiques que professionnels ou intensifs.

Côté affichage, les trois modèles proposent des écrans AMOLED, mais avec des spécificités techniques différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra offre une dalle de 6,9 pouces avec une définition très élevée de 1440 x 3120 pixels. Elle est compatible HDR10+, atteint une luminosité maximale de 2600 cd/m² et bénéficie d’un traitement antireflet particulièrement efficace, ce qui améliore la lisibilité en extérieur. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. L’écran est plat et protégé par le verre ultra-résistant Corning Gorilla Glass Victus Armor 2. L’iPhone 16 propose une dalle plus compacte de 6,1 pouces, avec une définition de 1179 x 2556 pixels. Elle est également compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une luminosité maximale de 2000 cd/m². L’écran est plat et fluide grâce à une fréquence de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Aucun traitement antireflet spécifique n’est mentionné, et la technologie de protection n’est pas précisée.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dispose d’un écran de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Il se distingue par une luminosité maximale impressionnante de 3000 cd/m², tout en restant compatible avec les formats HDR10 et Dolby Vision. La fréquence atteint également 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. L’écran est plat et protégé par du Corning Gorilla Victus 2.

Sur le critère de la qualité d’écran, le Galaxy S25 Ultra s’impose grâce à sa définition supérieure et son traitement antireflet. Il est suivi par le Redmi Note 14 Pro 5G, qui compense sa moindre définition par une luminosité très élevée. L’iPhone 16, plus compact, reste un excellent compromis pour ceux qui privilégient l’encombrement réduit.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, chaque modèle mise sur une stratégie différente. Le Galaxy S25 Ultra affiche une configuration très complète avec quatre capteurs à l’arrière : un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 12 mégapixels. Cette polyvalence permet de couvrir tous les usages : paysages, portraits, zooms lointains, etc. L’iPhone 16, de son côté, propose une configuration plus épurée mais redoutablement efficace : un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Le capteur avant est également de 12 mégapixels. L’expérience photo, bien que moins riche en modules, est souvent optimisée par le traitement logiciel d’iOS, reconnu pour sa constance et son réalisme.

Le Redmi Note 14 Pro 5G joue la carte du très haut nombre de mégapixels avec un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur selfie atteint 20 mégapixels. Cette configuration offre de belles performances en pleine lumière, mais elle manque d’un téléobjectif pour rivaliser avec les deux autres modèles dans les situations de zoom.

En termes de qualité photo globale, le Galaxy S25 Ultra prend une nette avance, suivi de près par l’iPhone 16 dont l’optimisation logicielle fait souvent la différence. Le Redmi Note 14 Pro 5G, bien que performant sur certains points, reste en retrait, notamment à cause de l’absence de zoom optique.

Sur la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et prennent en charge le NFC. Le Galaxy S25 Ultra utilise le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 se limite au Wi-Fi 6E et le Redmi Note 14 Pro 5G au Wi-Fi 6. Concernant le Bluetooth, le Galaxy et le Redmi sont à la version 5.4, l’iPhone à 5.3. Aucun des trois n’intègre de prise jack audio. En revanche, seul le Redmi Note 14 Pro 5G dispose d’un émetteur infrarouge, fonctionnalité encore utile pour certains utilisateurs. Le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran pour le Galaxy et le Redmi, alors que l’iPhone 16 ne dispose pas de lecteur d’empreinte, se reposant exclusivement sur Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les capacités de batterie varient sensiblement entre les modèles. Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, le Redmi Note 14 Pro 5G légèrement plus grande avec 5110 mAh, et l’iPhone 16 reste à la traîne avec 3274 mAh. En théorie, les deux premiers modèles devraient offrir une endurance plus élevée, bien que cela dépende toujours des usages personnels, de l’optimisation logicielle et de la fréquence d’utilisation des modules gourmands (comme l’écran ou la 5G).

Pour la recharge, le Galaxy S25 Ultra et le Redmi Note 14 Pro 5G acceptent une puissance maximale de 45 watts via câble, tandis que l’iPhone 16 se limite à 30 watts. En revanche, ce dernier compense par une recharge sans fil rapide jusqu’à 25 watts et une charge inversée jusqu’à 7,5 watts, fonctionnalité également présente sur le Galaxy, mais limitée à 10 watts pour la recharge sans fil. Le Redmi, lui, n’intègre aucune fonction de recharge sans fil.

Ainsi, en termes d’autonomie potentielle, le Redmi Note 14 Pro 5G pourrait proposer les meilleures performances, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra. L’iPhone 16, avec sa batterie plus petite, reste dépendant de l’optimisation énergétique d’iOS. Sur le plan de la polyvalence en matière de recharge, l’iPhone 16 et le Galaxy S25 Ultra sont les plus complets.