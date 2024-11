Le Galaxy Z Fold Special Edition s'arrache en Corée du Sud : deuxième rupture de stock en quelques jours

Le Galaxy Z Fold Special Edition (SE) confirme son attractivité auprès des consommateurs sud-coréens. Après une première vente qui avait vidé les stocks en dix minutes, la deuxième série s'est écoulée en un temps record de cinq minutes sur le site officiel de Samsung. Les unités distribuées via les opérateurs nationaux KT, LG Uplus et SKT ont également trouvé preneurs dans des délais similaires, malgré un prix de 2 789 600 wons (environ 2 024 dollars).

Des améliorations techniques significatives

Cette version spéciale se distingue par des caractéristiques techniques ambitieuses. Le smartphone arbore un design affiné avec une épaisseur de 10,6 mm et un poids de 236 grammes, le rendant plus fin de 1,5 mm et plus léger de 3 grammes que le Galaxy Z Fold6 standard.

Rappelons que l'appareil est doté d'un écran externe de 6,5 pouces au format 21:9 et d'un écran pliable interne de 8 pouces, tous deux équipés de dalles Dynamic AMOLED 2x atteignant 2 600 nits de luminosité. La partie photo s'organise autour d'un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif x3 de 10 mégapixels.

Une fiche technique haut de gamme

Sous le capot, le Galaxy Z Fold SE embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. L'interface One UI 6.1.1 basée sur Android 14 intègre plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle et bénéficiera de sept années de mises à jour majeures.

L'autonomie est assurée par une batterie de 4 400 mAh compatible avec la charge rapide 25W en filaire et 15W en sans-fil. La certification IP48 garantit une résistance à la poussière et aux projections d'eau, tandis que la connectivité comprend le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et la 5G.

Samsung n'a pas encore communiqué de date pour le prochain réapprovisionnement, mais propose aux clients intéressés de s'inscrire pour être notifiés dès que de nouveaux stocks seront disponibles. Pour l'instant, le Galaxy Z Fold SE reste exclusif au marché sud-coréen, avec une possible commercialisation en Chine, mais aucune annonce n'a été faite concernant une distribution internationale.