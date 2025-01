Samsung est l’un des deux géants incontournables du marché des smartphones, et ce n’est pas un hasard. Grâce à son savoir-faire, la marque sait allier à la fois des appareils accessibles en entrée de gamme et des modèles premium parmi les plus performants du marché.

Sur le segment haut de gamme, souvent compris entre 600 € et 800 €, voire même à partir de 500 €, le Galaxy S24 s’impose sans aucun doute comme un modèle référence. Il trace la voie à suivre pour de nombreux utilisateurs adeptes d’Android, faisant de lui un véritable modèle à atteindre.

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Avec le Galaxy S24, Samsung ne fait aucune concession. Son écran est plutôt impressionnant par sa fluidité et sa qualité visuelle, offrant une richesse de couleurs qui ravira aussi bien les passionnés de gaming que les amateurs de séries.

Son écran, plutôt grand en taille, n’est que le début des atouts de ce smartphone. L’autonomie, la puissance de calcul, et bien sûr, la qualité de l’appareil photo, sont autant d’éléments qui placent le Galaxy S24 au sommet de sa tranche de prix !

Nous avons attribué la note maximale à ce smartphone dans notre test, et ce pour plusieurs raisons : une IA performante et bien intégrée, un écran impressionnant, et surtout, 7 ans de mises à jour, offrant un investissement sur le long terme qui garantit une expérience durable et fluide.

Quelle offre pour le Galaxy S24 sur le store de Samsung ?

Pour l’achat du Galaxy S24, Samsung propose 100 € de réduction, une offre intéressante qui s’accompagne également de la possibilité de payer en 24 fois, rendant l’appareil encore plus accessible.