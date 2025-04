Samsung s'apprête à intégrer Perplexity AI comme alternative à Gemini sur ses smartphones

D'après les informations disponibles, Samsung suivrait l'exemple de Motorola qui a récemment conclu un accord similaire, en se tournant vers Perplexity AI pour proposer une alternative à Gemini et à son propre assistant Bixby.

Perplexity AI se démarque par la qualité de ses réponses, souvent jugées plus pertinentes et fiables que celles fournies par l'assistant de Google. Cette différence qualitative pourrait constituer un argument de poids pour les utilisateurs soucieux d'obtenir des informations précises et contextuellement adaptées à leurs requêtes.

Une intégration progressive avec des limitations techniques

Si cette nouvelle option semble prometteuse, son intégration dans l'écosystème Samsung ne signifiera pas pour autant un abandon complet de Gemini. Les modalités d'accès à Perplexity devraient s'inspirer de ce qui a été mis en place chez Motorola, où l'assistant alternatif est accessible via une pression sur le bouton de verrouillage.

La commande vocale traditionnelle comme « Ok Google » resterait quant à elles associées à l'activation de Gemini. Cette configuration hybride s'explique notamment par l'intégration profonde des services Google dans l'architecture Android, rendant difficile une substitution totale.

De nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle développées par Google, à l'image de « Entourer pour chercher » qui permet d'initier une recherche en sélectionnant visuellement une partie d'image, demeureraient vraisemblablement des exclusivités de Gemini. Cette répartition des tâches soulève également des questions sur la capacité de Perplexity à interagir avec les fonctionnalités matérielles des appareils Samsung.

L'utilisateur pourrait-il, par exemple, demander à Perplexity d'activer la lampe torche ou de modifier le volume sonore de son appareil ? Les accords commerciaux entre Samsung et Google pourraient ainsi constituer un frein à une intégration complète d'assistants tiers dans l'expérience utilisateur des smartphones Galaxy.

Une relation historique entre Samsung et Perplexity

Cette possible collaboration entre Samsung et Perplexity ne serait pas le fruit du hasard. Comme le rappelle Bloomberg, les deux entreprises entretiennent des liens étroits depuis la création de la startup spécialisée en intelligence artificielle. Samsung aurait d'ailleurs apporté un soutien financier constant à Perplexity, depuis ses débuts jusqu'à l'année dernière. Cette relation privilégiée pourrait expliquer la volonté de Samsung d'intégrer les technologies de Perplexity à son écosystème mobile, offrant ainsi une vitrine de choix à cette intelligence artificielle en plein développement. Pour Samsung, cette stratégie permettrait également de se démarquer de la concurrence en proposant une expérience utilisateur enrichie et différenciée.

Reste à savoir quand cette nouvelle option sera effectivement disponible sur les smartphones Samsung et quelles seront les modalités précises de son déploiement. Les prochaines mises à jour de OneUI pourraient apporter des éléments de réponse à ces questions et concrétiser cette évolution majeure dans l'écosystème des assistants virtuels sur Android.