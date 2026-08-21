Samsung va officialiser un nouveau smartphone de la série S le 27 août, on se demande bien lequel

À retenir Samsung présentera le Galaxy S26 FE le 27 août lors d'un événement en direct.

le lors d'un événement en direct. L'appareil se concentrera sur la photographie mobile et l' intelligence artificielle .

et l' . Des fuites suggèrent un écran de 6,7 pouces, un processeur Exynos 2500 et une batterie de 4900 mAh.

Samsung a diffusé le 20 août un communiqué invitant la presse à un « événement Galaxy » programmé le 27 août prochain. D'après la marque, cette rencontre sera consacrée à l'arrivée d'un nouveau membre de la famille Galaxy S26, décrit comme un modèle « conçu pour offrir l'essentiel de l'expérience Galaxy S26 » à des utilisateurs privilégiant la simplicité.

Le communiqué évoque trois axes : la photographie mobile, l'intelligence artificielle et la dernière version de l'interface One UI, sans détailler la moindre caractéristique technique.

???? Look familiar? Look closer ???? Welcome to Galaxy S ✨ #GalaxyAI pic.twitter.com/fQEQHMpXJt — Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 19, 2026

La diffusion sera accessible à tous puisque l'événement sera retransmis en direct sur samsung.com ainsi que sur la chaîne youtube du fabricant, le 27 août à 14 heures, heure de paris. Ce rendez-vous intervient un mois après l'unpacked de juillet 2026, organisé à Londres, où Samsung avait dévoilé ses pliables Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8, ainsi que les montres Galaxy Watch9 et Galaxy Watch Ultra2.

Le Galaxy S26 FE déjà largement dévoilé à travers plusieurs fuites

Bien que Samsung n'ait rien confirmé officiellement, plusieurs sources spécialisées, ont déjà dessiné un portrait précis du futur Galaxy S26 FE. L'appareil reprendrait un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces en définition Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe pouvant grimper jusqu'à 1900 cd/m².

Sous le capot, le smartphone embarquerait le processeur Exynos 2500, associé à 8 Go de mémoire vive et à un choix de 128 ou 256 Go de stockage. Côté photo, les fuites évoquent un module principal de 50 mégapixels, complété par un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

La batterie afficherait une capacité de 4900 mAh, identique à celle du S25 FE, avec une charge rapide de 45 watts. Le châssis conserverait une épaisseur de 7,4 mm et une certification ip68, sous Android 17 et One UI 9.

Des prix ont été évoqués aussi précédemment par plusieurs sources. On pense que le modèle le plus puissant serait proposé à moins de 1000 euros. Tout cela sera confirmé (ou non) lors de sa présentation officielle la semaine prochaine.