Save intègre le reconditionné au cœur de ses boutiques avec déploiement d’un nouveau concept

Save, leader européen de la réparation de smartphones et produits électroniques, place désormais le reconditionné au centre de l’expérience en magasin avec son nouveau concept de boutiques. Réparation sur place ou remplacement par un appareil garanti deux ans, voilà la promesse.

Sylvain Pichot - publié le 06/04/2026 à 15h30
Save boutique Paris Wagram

À retenir

  • La tendance actuelle montre une augmentation de la réparation et du reconditionné dans le secteur des smartphones.
  • Save propose des smartphones reconditionnés en magasin, permettant une manipulation et un test immédiats des appareils.
  • Le service de réparation sur place évite aux clients de rester sans mobile, tout en limitant les déchets électroniques.

La réparation des smartphones est un sujet qui concerne tout le monde. En effet, ces objets hautement technologiques dont on ne peut plus se passer sont trop souvent l’objet de chute malencontreuse et doivent être réparés ou remplacés, le cas échéant. 

Si une telle mésaventure vous arrive, sachez que vous pouvez trouver une solution dans les boutiques Save. En, effet, l’enseigne combine disponibilité de nouveaux appareils mais également le volet réparation.

Save site web

Des appareils immédiatement disponibles et visibles

Save propose effectivement une gamme étendue de smartphones reconditionnés dans ses boutiques. Plusieurs modèles sont ainsi disponibles, de différentes générations et à des prix plutôt attractifs. 

Cette disponibilité immédiate diffère par rapport aux circuits traditionnels, où les achats reconditionnés se font souvent en ligne via des plateformes comme Back Market. Chez Save, les produits s’exposent directement sur les présentoirs. Il est ainsi possible de manipuler les téléphones, de les tester et les comparer. Pour référence, des détails précis sur son état général et ses spécifications techniques sont affichés. Pas besoin d’attendre une livraison.

Save boutique Marais Paris

Une réparation, c’est aussi sur place

Lorsqu’un appareil peut être réparé sur place, les techniciens interviennent sans délai. Sinon, le client repart avec un reconditionné prêt à l’emploi. Selon Rodolphe Surdez, Directeur Général de Save France et Benelux, ce principe transforme le reconditionné en alternative aussi naturelle que la réparation elle-même. Il insiste sur l’objectif : chaque visiteur quitte le magasin avec une solution fiable et garantie, disponible dans l’ensemble du réseau.

Cela évité de ne pas avoir de mobile pendant l’intervention et de pouvoir ainsi rester connecté. 
Réparer un produit viable prolonge son utilisation ; proposer un appareil d’occasion lorsque la réparation s’avère impossible évite le remplacement neuf. Cette stratégie limite les déchets électroniques, diminue l’impact carbone des fabrications et simplifie les démarches pour tous.

Le réseau français des enseignes Save compte près de 120 points de vente, avec une expansion en Espagne et en Pologne. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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