Save intègre le reconditionné au cœur de ses boutiques avec déploiement d’un nouveau concept

À retenir La tendance actuelle montre une augmentation de la réparation et du reconditionné dans le secteur des smartphones.

et du reconditionné dans le secteur des smartphones. Save propose des smartphones reconditionnés en magasin, permettant une manipulation et un test immédiats des appareils.

en magasin, permettant une immédiats des appareils. Le service de réparation sur place évite aux clients de rester sans mobile, tout en limitant les déchets électroniques.

La réparation des smartphones est un sujet qui concerne tout le monde. En effet, ces objets hautement technologiques dont on ne peut plus se passer sont trop souvent l’objet de chute malencontreuse et doivent être réparés ou remplacés, le cas échéant.

Si une telle mésaventure vous arrive, sachez que vous pouvez trouver une solution dans les boutiques Save. En, effet, l’enseigne combine disponibilité de nouveaux appareils mais également le volet réparation.

Des appareils immédiatement disponibles et visibles

Save propose effectivement une gamme étendue de smartphones reconditionnés dans ses boutiques. Plusieurs modèles sont ainsi disponibles, de différentes générations et à des prix plutôt attractifs.

Cette disponibilité immédiate diffère par rapport aux circuits traditionnels, où les achats reconditionnés se font souvent en ligne via des plateformes comme Back Market. Chez Save, les produits s’exposent directement sur les présentoirs. Il est ainsi possible de manipuler les téléphones, de les tester et les comparer. Pour référence, des détails précis sur son état général et ses spécifications techniques sont affichés. Pas besoin d’attendre une livraison.

Une réparation, c’est aussi sur place

Lorsqu’un appareil peut être réparé sur place, les techniciens interviennent sans délai. Sinon, le client repart avec un reconditionné prêt à l’emploi. Selon Rodolphe Surdez, Directeur Général de Save France et Benelux, ce principe transforme le reconditionné en alternative aussi naturelle que la réparation elle-même. Il insiste sur l’objectif : chaque visiteur quitte le magasin avec une solution fiable et garantie, disponible dans l’ensemble du réseau.

Cela évité de ne pas avoir de mobile pendant l’intervention et de pouvoir ainsi rester connecté.

Réparer un produit viable prolonge son utilisation ; proposer un appareil d’occasion lorsque la réparation s’avère impossible évite le remplacement neuf. Cette stratégie limite les déchets électroniques, diminue l’impact carbone des fabrications et simplifie les démarches pour tous.

Le réseau français des enseignes Save compte près de 120 points de vente, avec une expansion en Espagne et en Pologne.