Smartphone reconditionné : pourquoi 30 mois de garantie changent radicalement la donne pour vous ?

C'est peut-être là que certains experts du reconditionné en France, comme CertiDeal, Smaaart, Largo, ou Yes Yes, ont leur épingle à tirer du jeu, car ils peuvent transformer cette perception en proposant des conditions qui dépassent les standards du marché.

Acheter un iPhone 14 ou 13 reconditionné devient bien plus rassurant, car on parle quand même d'acheter un appareil à plusieurs centaines d'euros, un investissement où nous n'avons pas vraiment le droit de nous « louper ».

Contrairement aux plateformes marketplace qui regroupent des revendeurs, ces plateformes centralisent l'intégralité du processus technique dans leurs propres ateliers situés en France.

C'est cette maîtrise totale qui permet par exemple à CertiDeal d'offrir une garantie de 30 mois, mais aussi un retour possible sous 30 jours, soit une durée bien supérieure à la garantie légale de deux ans appliquée sur les produits sortant d'usine.

Une expertise technique pour effacer l'incertitude

Concentrons-nous un peu plus sur CertiDeal. Chez CertiDeal, chaque appareil, qu'il s'agisse d'un iPhone 13 ou d'un modèle plus récent, subit une batterie de tests rigoureux avant d'être proposé à la vente.

De nombreux points de contrôle sont vérifiés par des techniciens spécialisés pour s'assurer que l'expérience utilisateur reste identique à celle d'un produit neuf. Cette vérification inclut non seulement l'aspect cosmétique, mais surtout les composants invisibles comme les modules réseaux, les antennes et les haut-parleurs.

En plus de cela, CertiDeal source ses appareils, c'est-à-dire qu'ils savent d'où ils viennent, et ceci pour une raison assez simple : c'est l'entreprise elle-même qui va chercher les modèles à reconditionner, par exemple auprès des opérateurs.

Modèle Garantie CertiDeal Garantie Neuf (Constructeur) iPhone 14 / iPhone 13 30 mois 24 mois SAV Direct en France Standard

Un service après-vente de proximité pour une confiance durable

La confiance dans le reconditionné repose également sur la capacité du vendeur à répondre présent en cas de difficulté, leur service après-vente étant basé dans les mêmes locaux que l'atelier.

Cette proximité assure que l'interlocuteur peut échanger presque directement avec le technicien ayant préparé l'appareil. Cela garantit une résolution rapide des demandes, loin des centres d'appels délocalisés.