Snapdragon 6s Gen 4 : Qualcomm dope le milieu de gamme avec un processeur 4 nm et un bond de performances

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 6s Gen 4, une plateforme mobile pensée pour offrir un meilleur équilibre entre puissance, efficacité énergétique et dernières fonctionnalités. Selon le fabricant, cette nouvelle génération profite d’une gravure en 4 nm réalisée par Samsung, une avancée significative par rapport aux précédents modèles gravés en 6 nm.

Sous le nom de code SM6435-AA, le processeur adopte une architecture octocœur Kryo composée de quatre cœurs de performance Cortex-A78 à 2,4 GHz et de quatre cœurs d’efficacité Cortex-A55 à 1,8 GHz. Qualcomm annonce ainsi un gain de 36% sur le CPU et 59% sur le GPU comparativement à la génération antérieure.

Le GPU Adreno intégré, compatible avec les API Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 et OpenCL 2.0 FP, prend en charge le jeu HDR et bénéficie des optimisations Snapdragon Elite Gaming, comme le Variable Rate Shading (VRS) et le Game Quick Touch. Ces éléments visent à améliorer la fluidité et la réactivité dans les jeux mobiles sans trop impacter la consommation énergétique.​

Des performances multimédias et de connectivité renforcées

Côté affichage, le Snapdragon 6s Gen 4 prend en charge les écrans FHD+ à 144 Hz, une fréquence de rafraîchissement jusqu’ici réservée aux processeurs plus haut de gamme. La gestion de la mémoire repose sur de la LPDDR5X jusqu’à 12 Go à 3200 MHz, associée à un stockage UFS 3.1, garantissant des vitesses de lecture et d’écriture rapides pour les applications et le multitâche.​

Sur le plan photographique, Qualcomm intègre un ISP Spectra capable de gérer des capteurs jusqu’à 200 mégapixels et d’enregistrer des vidéos en 2K à 30 images par seconde. Il s’appuie sur des technologies de réduction du bruit multi-image pour optimiser les clichés en basse lumière. Pour l’audio, la puce embarque la suite Snapdragon Sound, assurant une meilleure qualité sonore via Bluetooth 5.4 et la compatibilité avec les codecs audio haute définition.

Connectivité moderne et meilleure efficacité énergétique

Le Snapdragon 6s Gen 4 intègre un modem 5G compatible Release 16, apte à gérer les réseaux mmWave et sub-6 GHz, avec une connectivité plus stable et rapide, même dans les zones denses. Qualcomm a également ajouté le Wi-Fi 6E via la plateforme FastConnect, ainsi que la dernière norme Bluetooth 5.4, contribuant à optimiser la connectivité sans fil des appareils.

Plusieurs sources industrielles évoquent une commercialisation prochaine dans des modèles produits par Xiaomi, OPPO et Motorola dès la fin de l’année 2025. Il vise à équiper les prochains smartphones entre 250 et 400 euros, selon la configuration des fabricants.