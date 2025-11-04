Snapdragon 8 Elite Gen 6 : la nouvelle puce de Qualcomm vise l’intelligence artificielle et les performances extrêmes

La puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 est attendue pour la fin 2026. Cette nouvelle génération doit s’appuyer sur une gravure de dernière génération en 2 nanomètres, permettant un gain substantiel en efficacité énergétique et en puissance de calcul. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 s’accompagnera par ailleurs des dernières avancées en matière de mémoire vive et de stockage, à savoir le support de la RAM LPDDR6 et du standard UFS 5.0.

Ces technologies entendent répondre à la demande croissante des utilisateurs et des développeurs pour des calculs plus rapides et plus efficaces, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’Elite Gen 6 promet ainsi une capacité inédite à gérer des tâches complexes, tout en ouvrant la voie à de nouveaux usages sur les smartphones de demain.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : une plateforme pour l’IA embarquée (200+ mots)

La gravure en 2 nm, en particulier via le procédé N2P de TSMC, représenterait un bond technologique. Il n’est pas encore certain sur ce node profitera du procédé N2P ou N2 classique. Dans le premier cas, cela permettrait d’augmenter d’environ 18% les performances brutes, ou de réduire la consommation électrique de 36% face au Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, selon les premières sources d’informations sérieuses. Une telle architecture devrait améliorer en outre la gestion thermique sur les smartphones et la longévité de la batterie au quotidien. La production du N2P restant réservée à une minorité d’acteurs en 2026, il est donc possible que le chipset s’appuie finalement sur le procédé N2 classique. Quoiqu’il en soit, la puce s’annonce compétitive face aux solutions des concurrents, tels les puces Exynos à venir chez Samsung, gravées elles aussi en 2 nm.

Nouvelles mémoires : quelles différences face à la concurrence ?

L’arrivée simultanée de la RAM LPDDR6 et du stockage UFS 5.0 place le Snapdragon 8 Elite Gen 6 à la pointe du progrès. La LPDDR6 devrait accroître la bande passante mémoire, réduisant sensiblement les temps de latence et optimisant le multitâche ainsi que la gestion d’applications gourmandes en calcul. De son côté, l’UFS 5.0 est là pour accélérer l’accès aux fichiers, le lancement des applications et la synchronisation cloud. L’alliance entre ces deux standards garantira une bien meilleure fluidité pour toutes les tâches liées à l’IA par rapport aux précédentes versions.

Les puces Elite Gen 6 devraient équiper avant tout les modèles les plus haut de gamme, laissant aux Snapdragon 8 Gen 6 « standard » la mission d’alimenter les flagships plus abordables. Samsung, de son côté, prépare également une puce Exynos 2600 gravée en 2 nm, promettant une concurrence féroce dès 2026 sur le marché des processeurs mobiles premium.​

La rupture technologique représentée par la gravure en 2 nm et les mémoires de nouvelle génération devrait entrainer des coûts de production plus élevés. La conséquence directe, c’est que les smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 6 devraient afficher un tarif supérieur à celui des flagships actuels. Cette orientation pourrait renforcer la segmentation du marché entre les modèles ultra haut de gamme et les versions standard, moins onéreuses mais aussi moins performantes.