Soldes d'été : le Samsung Galaxy S26 passe à 529 € avec un forfait sans engagement chez SFR

La période des démarques estivales fait évoluer les conditions d'accès aux modèles majeurs de l'année 2026. Chez SFR, le Samsung Galaxy S26 voit son tarif d'acquisition descendre à 529 €, une formule associée pour la première fois à une souscription sans engagement de durée.

Rémi Deschamps - publié le 30/06/2026 à 17h45
Ajoutez-nous à vos favoris
Deux smartphones Samsung Galaxy S26 et S26+ avec Galaxy AI posés sur une plage.

Cette offre de SFR n'est pas des plus habituelles pour un opérateur historique, mais c'est pour le mieux ! Souvent, ceux-ci proposaient des réductions, mais en liant un smartphone à un forfait avec engagement de 2 ans. Ici, un forfait sans engagement fait l'affaire, et ça change tout !

J'obtiens le Galaxy S26 à prix cassé chez SFR

En cumulant des remises immédiates et un mécanisme de reprise simple, le tout dernier Galaxy S26 devient beaucoup plus accessible, pour un coût initial nettement inférieur au prix que l'on peut trouver chez son constructeur.

Polyvalent, puissant, avec un bel écran et un appareil photo solide, le Galaxy S26 propose en plus de cela 7 ans de mises à jour !

N'hésitez pas à découvrir notre rubrique Duel de Smartphones, afin de le comparer à d'autres appareils, et ainsi vous faire un avis sur lui, mais sachez que d'après nous, il fait partie de ce qui se fait de mieux dans le haut de gamme Android à petit format. 

Des remises cumulables pour les nouveaux clients

Pour vous faire atteindre le prix de 529 € (au lieu de 949 € !), l'opérateur s'appuie sur plusieurs dispositifs. En premier lieu, souscrire un forfait mobile si vous êtes un nouveau client permet d'obtenir un remboursement différé de 100 €.

À cela s'ajoute un système de reprise de vos anciens modèles. La plateforme de reprise de l'opérateur permet de faire évaluer son ancien smartphone pour un montant pouvant atteindre 700 € selon l'état et le modèle restitués. 

Mais, et c'est là que l'offre se révèle pleinement, indépendamment de la vraie valeur de votre vieux smartphone, une prime fixe de 100 € sous forme de bonus reprise est systématiquement ajoutée à la transaction, quel que soit l'état ou la référence du téléphone renvoyé !

Un étalement des paiements sans frais via Floa

Floa est disponible pour des règlements fractionnés. Les acheteurs ont ainsi la possibilité d'opter pour un paiement en quatre mensualités égales, une formule qui n'entraîne aucun intérêt ni frais de gestion supplémentaires. C'est donc plus simple si vous n'avez pas les moyens de payer d'un coup, et ça ne coûte rien de plus.

J'obtiens le Galaxy S26 à prix cassé
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Plusieurs smartphones de différentes couleurs disposés en éventail sur une plage de sable.
Guide d'achat

Envie d'un iPhone ? 3 stratégies pour ne pas exploser votre budget pendant les soldes

30/06/2026
Google Pixel 9 Pro
Guide d'achat

Soldes : 3 smartphones Premium de l’an dernier à s’offrir d’urgence au prix du milieu de gamme

28/06/2026
Honor 600 Pro
Test

Test du Honor 600 Pro : un smartphone complet et polyvalent qui n'a pas grand chose à envier aux ténors du marché

27/06/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Soldes d’été 2026 : notre sélection des 3 smartphones incontournables qui passent sous la barre des 300 €

27/06/2026