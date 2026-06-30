Soldes d'été : le Samsung Galaxy S26 passe à 529 € avec un forfait sans engagement chez SFR

Cette offre de SFR n'est pas des plus habituelles pour un opérateur historique, mais c'est pour le mieux ! Souvent, ceux-ci proposaient des réductions, mais en liant un smartphone à un forfait avec engagement de 2 ans. Ici, un forfait sans engagement fait l'affaire, et ça change tout !

En cumulant des remises immédiates et un mécanisme de reprise simple, le tout dernier Galaxy S26 devient beaucoup plus accessible, pour un coût initial nettement inférieur au prix que l'on peut trouver chez son constructeur.

Polyvalent, puissant, avec un bel écran et un appareil photo solide, le Galaxy S26 propose en plus de cela 7 ans de mises à jour !

N'hésitez pas à découvrir notre rubrique Duel de Smartphones, afin de le comparer à d'autres appareils, et ainsi vous faire un avis sur lui, mais sachez que d'après nous, il fait partie de ce qui se fait de mieux dans le haut de gamme Android à petit format.

Des remises cumulables pour les nouveaux clients

Pour vous faire atteindre le prix de 529 € (au lieu de 949 € !), l'opérateur s'appuie sur plusieurs dispositifs. En premier lieu, souscrire un forfait mobile si vous êtes un nouveau client permet d'obtenir un remboursement différé de 100 €.

À cela s'ajoute un système de reprise de vos anciens modèles. La plateforme de reprise de l'opérateur permet de faire évaluer son ancien smartphone pour un montant pouvant atteindre 700 € selon l'état et le modèle restitués.

Mais, et c'est là que l'offre se révèle pleinement, indépendamment de la vraie valeur de votre vieux smartphone, une prime fixe de 100 € sous forme de bonus reprise est systématiquement ajoutée à la transaction, quel que soit l'état ou la référence du téléphone renvoyé !

Un étalement des paiements sans frais via Floa

Floa est disponible pour des règlements fractionnés. Les acheteurs ont ainsi la possibilité d'opter pour un paiement en quatre mensualités égales, une formule qui n'entraîne aucun intérêt ni frais de gestion supplémentaires. C'est donc plus simple si vous n'avez pas les moyens de payer d'un coup, et ça ne coûte rien de plus.