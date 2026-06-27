Soldes : Samsung baisse le prix de tous les Galaxy S26 avec 150 € de remise immédiate

Pour les soldes d'été, Samsung propose une réduction importante sur sa dernière gamme de smartphones. Du 24 juin au 21 juillet 2026 inclus, le fabricant applique des remises immédiates pour l'achat d'un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra sur sa boutique officielle.

Rémi Deschamps - publié le 27/06/2026 à 17h45
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Quatre Galaxy S26 de Samsung

Cette offre est disponible directement sur le site officiel de Samsung France et sur l'application Samsung Shop. Elle concerne tous les modèles de la gamme, peu importe la capacité de stockage ou la couleur choisie, à l'exception des versions reconditionnées par la marque.

L'avantage principal est que cette réduction s'applique directement au panier, sans dossier de remboursement à renvoyer par courrier après l'achat. Vous pouvez utiliser notre comparateur de téléphones pour mesurer l'impact de cette remise par rapport aux tarifs des autres distributeurs.

 

Des réductions cumulables sur les accessoires, montres et écouteurs

En ce moment, le Galaxy S226 est disponible avec 150 € de remise, la boutique en ligne permet de cumuler d'autres remises sur les équipements associés pour compléter son équipement jusqu'au 21 juillet.

  • 30 % de remise immédiate sur une sélection d'accessoires, comme les coques de protection et les films pour l'écran, à ajouter lors du parcours de commande.
  • 10 % de réduction au panier sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds et les montres connectées Galaxy Watch. L'offre s'applique sur tous les modèles, à l'exception des versions personnalisées de la Galaxy Watch8.
  • 3 mois d'assurance Samsung Care+ offerts pour sécuriser l'appareil contre les dommages accidentels, à condition de choisir la formule avec paiement mensuel.

Sachez que le Galaxy S26 Plus est disponible avec 200 € de remise et le S26 Ultra avec 50 €.

Une offre encore plus avantageuse pour les étudiants

Les étudiants bénéficient d'un coup de pouce supplémentaire pour renouveler leur matériel durant ces démarques. En passant par la plateforme dédiée de la marque « Le Club étudiant Samsung », ils ont accès à une baisse de prix minimale de 10 % appliquée tout au long de l'année, cumulable avec les promotions actuelles sur la gamme Galaxy S26.

Notre avis sur cette offre

Le Galaxy S26 (et ses déclinaisons) est un appareil très durable. Mis à jour pendant 7 ans par Samsung, l'acheter est donc un vrai investissement. De plus, la puce intégrée par Samsung dispose d'une réserve de puissance importante, ce qui garantit une excellente réactivité face aux futures versions d'Android. C'est donc le combo gagnant pour une durée de vie très robuste

Vous payez un peu plus cher aujourd'hui, mais vous n'aurez pas à acheter un nouveau smartphone dans 3 ans.

Qu'il s'agisse de la version classique ou du très haut de gamme Galaxy S26 Ultra, les smartphones de cette série intègrent un écran à 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, mais pour faire plus simple ce sont des écrans magnifiques.

La partie photo se distingue également par sa polyvalence matérielle, grâce à la présence d'une stabilisation optique (OIS) pour éviter les flous et d'un zoom optique, évitant ainsi les pertes de qualité liées aux zooms numériques.

Si vous souhaitez étudier les caractéristiques des autres déclinaisons de la marque avant la fin des promotions, l'ensemble du catalogue des smartphones de Samsung est accessible sur notre site pour confronter les différentes options.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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