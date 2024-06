Sony Xperia 1 VII : vers un plus grand capteur photo

Alors que les smartphones les plus avancés embarquent aujourd'hui des capteurs photo qui peuvent atteindre 1 pouce comme sur le Oppo Find X7 Ultra, le Xiaomi 14 Ultra, par exemple, Sony viserait ainsi un nouveau capteur de cette taille pour son Xperia 1 VII attendu dans les mois à venir.

Sony est l’un des principaux fournisseurs de capteurs pour les smartphones. Pourtant, c’est bien la concurrence qui domine ce marché malgré des efforts répétés de la marque nipponne pour s’illustrer dans le domaine de la photo. En effet, le capteur ne fait pas tout et le traitement d’image joue aussi un rôle prédominant tant est si bien qu’actuellement, c’est le Huawei Pura 70 Ultra qui est considéré comme le meilleur smartphone pour les photos. Avec un tel capteur, cela permettrait au constructeur japonais de rattraper son écart avec la concurrence en matière de photographie mobile. Considérez que plus la taille du capteur est importante, meilleure est sa capacité à capter la lumière. Un avantage déterminant pour obtenir des clichés détaillés et peu bruités, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Le Xperia 1 VII s'inscrirait ainsi dans la lignée de son prédécesseur, le Xperia 1 VI sorti en mai 2024 (photo ci-dessus), qui se distinguait déjà par un capteur de 1/1,1 pouce, contre 1/1,65 pouce pour les iPhone 15 Pro.

Vers une nouvelle référence en photo ?

Si cette fiche technique alléchante se confirme, le Xperia 1 VII aurait de sérieux arguments pour s'imposer comme un sérieux prétendant aux premières marches du podium pour les photos sur smartphone. Son énorme capteur principal lui permettrait non seulement d'exceller en basse lumière, mais aussi d'offrir un bokeh naturel plus prononcé et une meilleure plage dynamique.

De quoi combler les photographes exigeants, à condition que Sony optimise son traitement logiciel pour tirer le meilleur parti de ce composant hors norme. Le constructeur devra aussi veiller à ne pas sacrifier la compacité de l'appareil, un capteur plus grand nécessitant une optique et un module photo plus imposants.

Il faudra cependant attendre la présentation officielle du Xperia 1 VII, probablement d’ici quelques mois, pour voir si Sony concrétise cette avancée majeure. Une chose est sûre : dans un marché où la photo est devenue un critère essentiel, cela permettrait de relancer l'intérêt pour la série Xperia, éclipsée ces dernières années par les ténors du secteur malgré des efforts constants en matière d'innovation. Restera aussi à connaître le prix de l’appareil sachant que Sony propose des tarifs qui ne sont pas spécialement abordables.