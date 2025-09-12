Sony Xperia 10 VII : une refonte potentielle pour le milieu de gamme de Sony

Si les rendus et coques publiés prématurément se confirmaient, le Xperia 10 VII afficherait un design renouvelé. Le module photo horizontal, inspiré par la tendance lancée par Google et désormais répandue chez d’autres constructeurs Android, remplacerait l’ancien bloc vertical traditionnel de la série. Ce choix pourrait symboliser la volonté de Sony de rafraîchir l’esthétique de sa gamme, tout en répondant aux standards contemporains.

D’après les images relayées par des accessoiristes et certaines fuites, l’appareil proposerait également un format plus compact : 153 x 72 x 8,3 mm pour seulement 169 g. Cette silhouette relativement fine et son écran de 6,1 pouces permettraient au Xperia 10 VII de continuer à séduire les amateurs de smartphones légers et facilement manipulables, dans un marché où de nombreux concurrents privilégient des formats plus massifs.

Trois coloris – Noir Charbon, Blanc Cèdre et Turquoise – pourraient être au programme, offrant un choix supplémentaire aux consommateurs à la recherche de personnalisation. Quant à la face avant, Sony resterait fidèle à son écran OLED, cette fois-ci probablement en ratio 19,5:9, pour se rapprocher encore davantage des tendances de la concurrence, tout en conservant ses bordures signatures en haut et en bas.

Caractéristiques techniques solides, mais prudence sur l’innovation

Le Xperia 10 VII s’orienterait vers une fiche technique équilibrée, visant à répondre aux attentes du segment milieu de gamme sans chercher à séduire par la surenchère. Si les fuites s’avèrent exactes, le terminal tournerait grâce à un processeur Snapdragon 6 Gen 3 signé Qualcomm, secondé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible par microSD. Cette combinaison placerait l’appareil dans la fourchette haute des standards 2025 pour ce segment, rendant la navigation fluide, même en usage multitâche.

La batterie intégrerait une capacité de 5000 mAh, laissant envisager une autonomie confortable. Sony chercherait de ce fait à rivaliser avec des modèles comme les Samsung Galaxy A ou certains Xiaomi Redmi qui affichent déjà des batteries similaires sur le marché. En revanche, deux points pourraient susciter des questions : la fiche évoque une fréquence de rafraîchissement plafonnée à 60 Hz, alors que la majorité des concurrents proposent des écrans à 90 ou 120 Hz, ce qui pourrait freiner les utilisateurs férus de fluidité. Néanmoins, certaines rumeurs prétendent que la marque envisagerait finalement d’adopter une dalle 120 Hz, mais ce détail resterait à confirmer.

Côté logiciel, le Xperia 10 VII serait lancé avec Android 15. Ce choix interrogerait étant donné qu’Android 16 est déjà disponible et que plusieurs acteurs du marché lancent leurs nouveautés avec cette dernière version. L’appareil resterait néanmoins compétitif en matière de mises à jour de sécurité.

Photo et multimédia : l ’ essentiel avant tout

Sur le terrain photographique, le Xperia 10 VII capitaliserait sur la simplicité. Il proposerait un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Cette configuration viserait à couvrir la plupart des usages quotidiens, sans pour autant rivaliser avec les modules plus sophistiqués que l’on retrouve chez certains concurrents, comme les Galaxy A de Samsung ou les Redmi Note récents.

La caméra frontale conserverait probablement le capteur de 8 mégapixels déjà présent sur le modèle précédent, ce qui témoignerait d’une volonté de continuité plutôt que de révolution en matière de selfies et de vidéoconférences. Les outils de prise de vue signés Sony offriraient, comme souvent, une interface simple, adaptée à un public recherchant efficacité et rapidité d’exécution.

Quelle connectivité ?

Le Xperia 10 VII, s’il confirme les éléments attendus, miserait sur une bonne polyvalence en matière de connectivité : 5G, double SIM (nano SIM + eSIM), NFC, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2 répondraient à l’essentiel des besoins. Le lecteur d’empreinte latéral serait reconduit, tout comme la résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP65/68.

Aucune annonce officielle n’a, pour l’instant, fixé la date de lancement du Xperia 10 VII. Cependant, plusieurs observateurs parient sur une commercialisation à l’automne 2025, coïncidant avec les habitudes du constructeur.