Sosh retire 130 € sur le Galaxy A37 (et pas besoin d'un nouveau forfait)

Commercialisé depuis peu, le Samsung Galaxy A37 est déjà une référence du milieu de gamme. Habituellement affiché au tarif de 449 €, Sosh applique désormais une première réduction immédiate de 80 €, faisant passer le prix de l'appareil à 369 €.

Cette offre est valable pour une durée limitée, puisqu'elle prendra fin le 10 juin 2026.

Mais l'opérateur ne s'arrête pas là. En ajoutant le code promotionnel SELECTSAM50 lors de la validation de votre panier, vous bénéficiez de 50 € de réduction supplémentaire. Cette double opportunité fait tomber le prix final du smartphone à seulement 319 € au lieu de 449 €.

Une flexibilité totale pour les clients comme pour les nouveaux venus

Contrairement à de nombreuses promotions qui obligent à souscrire à un nouvel abonnement, Sosh fait preuve d'une grande souplesse. Si vous êtes déjà client de la marque, vous pouvez acheter ce smartphone et appliquer le code promo directement depuis votre espace client, sans aucune modification de votre forfait mobile !

Les personnes qui ne possèdent pas encore de ligne chez l'opérateur ne sont pas oubliées pour autant. Pour accéder à ce code de réduction, il leur suffira simplement de glisser un forfait Sosh sans engagement dans leur panier au moment de la commande.

Sinon, le smartphone avec 80 € de réduction est disponible même sans être client Sosh.

Un financement en douceur à taux 0 % et un bonus de reprise

Pour que l'opération soit encore plus douce pour votre portefeuille, la filiale d'Orange propose des facilités de paiement très avantageuses. Vous pouvez ainsi opter pour un règlement étalé sur 24 mois avec des mensualités de 15,38 € par mois.

Cette solution de financement se fait à un TAEG fixe de 0 %, ce qui signifie que le crédit ne vous coûte absolument rien. Bien entendu, l'appareil bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans ainsi que de la garantie des vices cachés.

Pour couronner le tout, Sosh met en place un coup de pouce supplémentaire pour la revente de votre équipement actuel. Vous pouvez bénéficier d'au moins 30 € d'avantages grâce à un bonus de reprise de 30 € garanti, soumis à conditions, qui viendra s'ajouter à la valeur estimée de votre ancien téléphone portable.