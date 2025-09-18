SPC Zeus 2 Pro : le smartphone senior avec contrôle familial à distance

Spécialiste des smartphones à destination des séniors, la marque espagnole SPC vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux mobiles. Il s’agit des Zeus 2 et Zeus 2 Pro.

Le Zeus 2 Pro adopte un format généreux avec son écran HD+ de 6,1 pouces dans un châssis de moins de 1cm d'épaisseur. Aux antipodes des derniers smartphones ultra fins comme le Samsung Galaxy S25 Edge ou l’iPhone Air, cette épaisseur est pensée pour faciliter la prise en main des séniors. Pratique, l'interface Android bénéficie d'un mode facile qui transforme entièrement l'expérience utilisateur grâce à des icônes XXL colorées, des textes agrandis et un menu simplifié spécialement adapté aux seniors.

Selon la marque, deux boutons physiques situés sur la face avant permettent de décrocher et raccrocher facilement les appels, éliminant ainsi la confusion souvent rencontrée avec les interfaces tactiles. En outre, comme beaucoup de modèles de SPC, le smartphone intègre également un bouton SOS capable d'alerter jusqu'à cinq contacts préconfigurés en cas d'urgence, une fonctionnalité que l’on trouve aussi sur les modèles concurrents Doro Aurora A20 ou A30, par exemple.

Technologie SPC Care : gestion à distance et localisation

La véritable différenciation du Zeus 2 Pro mais aussi du Zeus 2, c’est l’intégration native de l'application SPC Care. En effet, celle-ci permet aux proches d'intervenir à distance sur la configuration du téléphone. D'après SPC, cette technologie permet également de gérer le répertoire Google, d'organiser les icônes de l'écran, de modifier leur taille ou de les verrouiller pour éviter les suppressions accidentelles.

En outre, il est possible de connaître la localisation GPS du téléphone en temps réel ce qui permet de rassurer les familles. Notez aussi que l'application envoie des alertes automatiques en cas de batterie faible, d'activation du bouton SOS ou de périodes d'inactivité personnalisables de 8, 12 ou 24 heures.

Le reste de la fiche technique

Sous le capot, le Zeus 2 Pro embarque un processeur MediaTek Helio G36 associé à 4 Go de RAM extensible jusqu'à 12 Go grâce à la mémoire virtuelle. Le stockage de 128 Go peut être étendu jusqu'à 1 To via une carte microSD, offrant une capacité largement suffisante pour les photos et applications.

L'appareil photo double de 50 mégapixels à l'arrière et la caméra frontale de 5 mégapixels permettent de capturer des images et de réaliser des appels vidéo. Le téléphone est compatible NFC et propose la compatibilité avec la technologie de cartes dématérialisée eSIM. L’appareil peut être déverrouillé grâce au lecteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, le cas échéant.

Le SPC Zeus 2, pour sa part, se présente dans un format plus compact de 5 pouces. Cette version embarque un appareil photo principal de 13 mégapixels, 4 Go de RAM avec 8 Go supplémentaires de mémoire virtuelle et 64 Go de stockage extensible.

Disponibilité et prix

Le smartphone SPC Zeus 2 Pro est proposé au tarif de 249,90 euros. Il est décliné en noir ou bleu foncé. Le modèle SPC Zeus 2 sera disponible à partir du 24 septembre au prix de 199,90 euros. L'application SPC Care est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store, compatible uniquement avec les appareils SPC.