LMB Awards : On récompense le meilleur photophone de l'année

Après avoir couronné le Pixel 10 Pro XL pour son écran et salué le dynamisme de Nothing en tant que constructeur, nous abordons aujourd'hui l'une des catégories les plus disputée : la photographie mobile.

Pour cette édition 2025, le verdict est sans appel. Pour la deuxième fois dans cette compétition, un appareil Google monte sur la plus haute marche du podium : le Pixel 10 Pro est notre meilleur photophone de l'année !

Le Google Pixel 10 Pro remporte le LMB Award du meilleur photophone 2025.

On peut vous dire que le choix ne fut pas si simple. Face à lui, nous avions retenu le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Xiaomi 15 Ultra, le OnePlus 15, le Honor Magic7 Pro et l'iPhone 17 Pro... Tous disposent d'arguments très solides, et tous sont d'excellents photophones.

Pourtant, le Pixel 10 Pro est parvenu à se détacher grâce à une philosophie qui privilégie l'émotion et la fidélité de l'instant à la simple surenchère de pixels. Rappelons que ce prix, comme tous ceux des LMB Awards, est décerné en toute indépendance par notre rédaction.

Pourquoi il domine le Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 17 Pro

Le premier point de rupture se situe au niveau du zoom. Si Samsung a longtemps régné sur cette catégorie, Google a repris l'avantage avec son « Super Res Zoom » de nouvelle génération.

Là où le S25 Ultra a tendance à lisser excessivement les textures à longue distance, le Pixel 10 Pro conserve un piqué et une micro-texture sur la peau ou les feuillages qui frisent la perfection. Alors, certes, la perfection, ça n'existe pas, mais en tout cas, le rendu est extrêmement naturel.

Autre point clef décisif, le téléobjectif périscopique du Pixel 10, associé à la puce Tensor G5, réalise des miracles, même en plein zoom numérique.

Face à l'iPhone 17 Pro, deux choses : déjà Apple ne propose qu'un zoom fois 40 (contre du fois 100 ici), et deuxièmement, c'est la colorimétrie qui fait pencher la balance. Apple a fait le choix de rendus parfois très contrastés, voire que l'on pourrait qualifier de « dramatiques », là où Google propose des teintes justes.

La technologie Real Tone, qui garantit une reproduction fidèle de la peau, a encore progressé. Le rendu des ciels et des couchers de soleil évite le piège de la saturation artificielle et des lumières brulées pour offrir une image prête à être partagée, sans aucune retouche manuelle nécessaire.

L'intelligence artificielle au service de l'optique

La force de Google, c'est sa capacité à faire oublier la technique au profit de l'usage. Les fonctions comme « Add Me » ou la « Gomme Magique Audio » ont atteint une maturité exemplaire cette année.

On pourrait même avancer que grâce à l'IA, le Pixel 10 Pro ne se contente pas de capturer une image ; il la comprend. En basse lumière, l'appareil parvient à déboucher les zones sombres sans générer le bruit numérique que l'on observe encore chez ses concurrents directs.

Enfin, le mode portrait du Pixel 10 Pro reste la référence absolue. Le découpage du sujet, même avec des cheveux complexes ou des lunettes, est d'une précision que l'iPhone 17 Pro peine encore à égaler totalement.

C'est cette constance dans tous les scénarios, du paysage au portrait en passant par la macro, qui fait du Google Pixel 10 Pro le roi incontesté de cette année 2025.

LMB Awards, les élections à venir

