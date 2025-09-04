TCL NXTPaper 5G Junior : le smartphone dédié au confort visuel des jeunes

Dans la lignée de sa démarche « Technology for Good », TCL lance le NXTPaper 5G Junior, un modèle pensé pour les adolescents. Ce smartphone veut aider la jeunesse à avoir un environnement numérique maîtrisé, en mettant en avant un affichage respectueux des yeux et des paramètres renforcés de contrôle parental.

Sylvain Pichot - publié le 04/09/2025 à 14h30
TCL NXTPaper 5G Junior

Le NXTPaper 5G Junior bénéficie du savoir-faire TCL en matière d’affichage : écran NXTPaper optimisé pour le bien-être, mode Digital Detox qui limite les distractions et encourage une utilisation utile de l’appareil. Ce dispositif est pensé pour atténuer la fatigue visuelle et la surcharge cognitive, aujourd’hui préoccupantes chez les jeunes utilisateurs.

En outre, la sécurité est renforcée via l’intégration de Google Family Link directement installé sur le smartphone, offrant un filtrage des contenus, un suivi de localisation, la gestion du temps d’écran et le contrôle des applications. Le but est de permettre aux enfants d’explorer sereinement le monde numérique, tout en laissant aux parents la maîtrise des usages.

Configuration et fonctionnalités

Selon TCL, le NXTPaper 5G Junior intègre 256 Go de stockage, deux coques de protection incluses, ainsi qu’une batterie de 5200 mAh adaptée à une utilisation prolongée. L’écran HD+, la technologie de régulation automatique de la luminosité et le bouton dédié NXTPaper facilitent la réalisation de sessions de lecture ou de devoirs dans des conditions optimales.

À l’instar de la série « Ultra », le NXTPaper 5G Junior se place parmi les rares smartphones destinés aux jeunes à intégrer une solution complète d’affichage axée sur la santé visuelle, face à une concurrence souvent cantonnée aux classiques filtres logiciels.

Disponibilité et prix

TCL annonce que le NXTPaper 5G Junior sera disponible en Europe à partir d’octobre 2025, au prix conseillé de 249 € pour la version 256 Go avec accessoires inclus (deux coques). 

