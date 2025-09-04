TCL NXTPaper 60 ultra : le smartphone phare axé sur le confort visuel

Avec le NXTPaper 60 Ultra, TCL veut répondre aux besoins croissants liés à l’exposition prolongée aux écrans, tout en proposant des fonctionnalités innovantes pour la création et la consommation de contenus. Ainsi, la pièce maîtresse du NXTPaper 60 Ultra repose sur la nouvelle version NXTPaper 4.0. Selon TCL, cette technologie propose sept principales innovations pour élever le confort visuel : écran à lumière naturelle, absence de scintillement, purification de la lumière bleue, affichage sans reflets, protection anti-éblouissement, modes de confort circadien, et restauration TruePaper. Grâce à la collaboration menée avec TCL CSOT, l’écran de 7,2 pouces assure une excellente fidélité des couleurs. En outre, on peut également compter sur la technologie CPL (Circular Polarized Light) pour imiter la lumière naturelle.

Selon TCL, l’intégration de la nano-matrix lithographie confère à l’affichage une clarté et une netteté dignes des meilleurs modèles, proposant ainsi une expérience de lecture aussi apaisante que celle d’un support papier.

Les réglages dynamiques permettent une adaptation à l’environnement lumineux avec une protection certifiée SGS qui ajuste la luminosité jusqu'à 2 cd/m² la nuit, tandis que le mode circadien alterne chaleur et luminosité en fonction de l’heure et du rythme biologique. Le Max Ink Mode, activable via une touche dédiée, comme sur les autres modèles NXTPaper, offre une immersion renforcée et bloque la réception de notifications pour des phases de lecture ou d’étude sans distraction.

Création et productivité optimisées par l’intelligence artificielle

Au-delà du confort visuel, TCL positionne son produit comme un outil de création polyvalent. Ainsi, le smartphone intègre le stylet T-Pen Magic, certifié S+ par SGS, combiné à l’application TCL Note pour une écriture manuscrite naturelle et précise, compatible avec plusieurs formats et fonctionnalités avancées comme le One Stroke to Form ou l’Easy Script. L’IA intégrée enrichit la productivité en permettant l’interprétation simultanée, la dictée, la transcription de notes, le résumé ou la réécriture des textes, facilitant ainsi le quotidien des utilisateurs créatifs ou professionnels.

La partie lecture bénéficie aussi des dernières avancées en IA, proposant des outils d’analyse et de compréhension tels que AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook et AI Podcast. Les utilisateurs peuvent lire des contenus dans six langues différentes et importer leurs propres ouvrages, tout en bénéficiant de fonctions de digital detox pour une utilisation sereine.

Une certaine polyvalence photographique

La composante photo du NXTPaper 60 Ultra intègre un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un téléobjectif périscopique avec zoom optique 3x et zoom sans perte 6x, double stabilisation OIS et un capteur principal à gros pixels (1μm) promettant des captures nettes, même en mouvement. Selon le fabricant, il s'agit du premier smartphone de son segment à inclure ce type de module périscopique.

Le traitement MuseFilm développé par TCL permet quant à lui de transformer chaque cliché en une œuvre aux effets cinématographiques.

Performances et robustesse

Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7400, le NXTPaper 60 Ultra propose 12 Go de RAM extensibles virtuellement à 24 Go et jusqu’à 512 Go de stockage. La batterie 5200 mAh associée à la charge rapide 33 W promet autonomie et souplesse dans la vie quotidienne. Parmi les autres arguments avancés : certification IP68 pour la résistance à l’eau et la poussière, compatibilité 5G et accessoires magnétiques modulaires.

Disponibilité et prix du TCL NXTPaper 60 Ultra

D’après TCL, le TCL NXTPaper 60 Ultra sera commercialisé en Europe, Amérique latine et Asie-Pacifique dès septembre 2025. La configuration dotée de 512 Go d’espace de stockage interne sera proposée à 599 euros.