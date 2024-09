Tecno dévoile son concept de smartphone pliant en trois : le Phantom Ultimate 2

Alors que les smartphones pliants proposent actuellement deux écrans, l’un à l’extérieur et l’autre à l’intérieur qui se replie sur lui-même, les innovations sont loin de livrer leurs aboutissements. L’année dernière, la marque Tecno avait déjà présenté le Phantom Ultimate, un concept de smartphone à écran enroulable. En 2024, la marque chinoise Tecno dont les mobiles ne sont pas disponibles en Europe propose un concept particulièrement intéressants qui va encore plus loin. Baptisé Phantom Ultimate 2, celui-ci affiche des dimensions remarquablement compactes. Une fois replié, l’appareil ne mesure que 11 mm d’épaisseur, ce qui le place parmi les modèles pliants les plus fins du marché dans cette catégorie. Cette prouesse technique a été rendue possible grâce à l’utilisation de matériaux avancés, notamment pour la coque de la batterie qui ne fait que 0,25 mm d’épaisseur.

Un écran qui se transforme

La particularité du Phantom Ultimate 2 réside dans son écran principal de 6,48 pouces qui, une fois déplié, se transforme en une véritable tablette de 10 pouces. Cette dalle OLED offre une résolution 3K et un taux de rafraîchissement adaptatif grâce à la technologie LTPO. Le ratio 4:3 de l’écran déplié permet une utilisation confortable aussi bien en mode portrait qu’en paysage. Tecno a particulièrement travaillé sur la conception des charnières, élément crucial pour la durabilité d’un smartphone pliant. Selon le fabricant, les charnières du Phantom Ultimate 2 peuvent résister à plus de 300 000 pliages. La marque annonce également une résistance de 2100 MPa assurant une ouverture et une fermeture fluides du smartphone.

Tecno met en avant plusieurs scénarios d’utilisation pour son concept de smartphone tri-pliant. En mode « tente », l’appareil peut servir d’outil de traduction en temps réel grâce à l’intelligence artificielle, pour faciliter la communication entre deux personnes ne parlant pas la même langue. Le multitâche est également optimisé, permettant d’afficher simultanément plusieurs applications sur les différentes parties de l’écran.

Une interface adaptée aux multiples configurations

Le logiciel du Phantom Ultimate 2 a été spécialement optimisé pour tirer parti des différentes configurations d’écran. L’interface s’adapte donc automatiquement selon que l’appareil est replié, partiellement ouvert ou totalement déplié. Des fonctionnalités innovantes ont été intégrées, comme la possibilité d’utiliser une partie de l’écran comme clavier virtuel en mode ordinateur portable.

Le Phantom Ultimate 2 reste pour l’instant un concept. Tecno n’a pas communiqué de date de commercialisation et encore moins de prix pour cet appareil. Cependant, cette présentation démontre l’intérêt croissant des fabricants pour les smartphones pliants en trois parties, un format qui pourrait se démocratiser dans les années à venir.

Dans cette nouvelle catégorie des smartphones pliants, il se murmure que Huawei proposerait un modèle tri-pliant prévu pour septembre…