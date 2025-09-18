Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde : qui domine vraiment le marché ?

Le top 10 dévoilé : alors, surprise ?

Chaque trimestre, Counterpoint Research édite son rapport sur les modèles qui se sont le plus vendus au niveau mondial.

Voici la liste du dernier observatoire en date qui revient sur le deuxième trimestre 2025 :

Le trio de tête est 100 % Apple, confirmant une fois de plus le poids des iPhone dans les ventes mondiales. Mais Samsung et Xiaomi ne sont pas loin derrière, avec des modèles beaucoup moins chers, (à l'exception évidente du Galaxy S25 Ultr)a.

Analyse : Apple domine, Samsung résiste, Xiaomi s’invite

Apple place quatre modèles dans le classement, dont les trois premières places avec l’iPhone 16, 16 Pro Max et 16 Pro.

Nous pouvons en tirer deux enseignements. Déjà, cela illustre la puissance de sa stratégie haut de gamme, et ainsi le succès de l’iPhone 16e qui occupe une place de choix grâce à un tarif plus accessible.

Mais aussi, on comprend le choix d'Apple de « remplacer » l'iPhone 16 Plus par le nouvel iPhone Air.

De son côté, Samsung s’impose largement avec le Galaxy A16 de sa série Galaxy A, véritable locomotive de ses ventes mondiales, ainsi qu’avec l'entrée de gamme Galaxy A06, et son modèle star, le fameux haut de gamme Galaxy S25 Ultra.

Il faut rappeler que les Galaxy A14 et A15 étaient déjà les meilleures ventes Samsung de leurs années respectives, et bien que faisant partie d'une série milieu de gamme, sont plutôt à la frontière de l'entrée de gamme.

Xiaomi complète ce top 10 avec le Redmi 14C 4G, preuve que l’entrée de gamme conserve une forte attractivité dans de nombreux marchés émergents.

Que conclure de ce nouvel observatoire des ventes ?

Ce classement illustre plusieurs dynamiques du marché que l'on observe s'installer depuis quelques temps (même années) :

Apple reste ultra-dominant sur le haut de gamme, avec des modèles qui se vendent par millions dès leur sortie. Samsung réussit à toucher un public plus large grâce à ses Galaxy A milieu de gamme, que ce soit en 4G et 5G, grâce à un rapport qualité-prix solide et accessible. Xiaomi conserve sa troisième place depuis le retrait de Huawei, et impose ses modèles Redmi entrée de gamme sur les marchés où le critère du prix reste décisif.

Le marché mondial est partagé entre un haut de gamme premium qui ne se démode pas, et un entrée de gamme qui génère toujours des volumes massifs, laissant comme nous le pensions, le milieu de gamme dans la tourmente.