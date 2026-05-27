Trump Mobile T1 : le smartphone du président a une « version » Russe (et ce n’est pas le téléphone rouge)

Frandroid vient de publier une actualité des plus insolites, il ne nous en fallait pas plus pour la relayer et revenir un peu sur le fameux Trump Mobile T1 du président américain.

Alors que le nouveau smartphone T1 du président Donald Trump, annoncé en grande pompe comme le nouveau smartphone « Made In USA », est arrivé la semaine dernière, la marque russe Caviar, située à Dubaï, s'est emparée de son côté d'un nouvel iPhone 17 Pro Max pour le customiser à la sauce Trump et nous livrer une version... particulière !

Or 24 carats, drapeau en émail et un énorme T gravé sur l'iPhone 17 Pro Max

La marque Caviar est bien connue des amateurs de smartphones de luxe à plusieurs milliers d'euros pour ses versions ultra-limitées et outrageusement habillées de métaux précieux. On peut dire que cette fois, (ou à nouveau) les designers russes n'ont pas fait les choses à moitié !

Pour le « plus américain des smartphones », les concepteurs ont pris la base technique du dernier très haut de gamme d'Apple, l'iPhone 17 Pro Max, pour remplacer intégralement sa coque arrière par un blindage en titane texturé, recouvert d'imposantes dorures à l'or fin.

Au centre du téléphone, sur son dos, on retrouve un T imposant gravé en relief, celui de Donald Trump bien sûr, accompagné du drapeau américain en émail. Un comble de l'ironie pour un appareil customisé par une entreprise d'origine russe, pays avec lequel les relations diplomatiques de Washington restent pour le moins complexes.

On est bien loin du fameux « téléphone rouge » de la guerre froide, ici, l'appareil est conçu pour l'outrance.

On pourrait presque croire à une parodie, mais en ajoutant un dos plaqué or 24 carats et de l'émail pour le drapeau des États-Unis, le tout passe à 9 790 € ! Si le T1de Trump Mobile propose une apparence que l'on pourrait qualifier de tape à l'œil avec son énorme drapeau américain gravé dans une coque jaune/dorée, force est de constater que Caviar va beaucoup plus loin.

Une communication bien orchestrée face au vrai Trump Mobile T1

Ce coup d'éclat de Caviar ressemble à s'y méprendre à un « tacle » marketing bien calculé. De son côté, le véritable projet de Trump Mobile, le T1, aurait été pensé pour incarner la souveraineté technologique américaine avec une promesse de sécurité maximale et une production locale.

Pourtant, 90 % des composants viendraient d'Asie et la plateforme même où l'on commande ces smartphones serait victime d'une fuite de données. C'est ce que relaient plusieurs médias, dont RTL ou encore BFM.

Derrière le vernis du discours « America First », la reality industrielle s'avère donc bien plus pragmatique (et ironique). Sous sa coque ultra-sécurisée et ses couleurs patriotiques, le Trump Mobile T1 cache en fait une base technique conçue à Taïwan. Comme nous le rappelle Frandroid, l'appareil est calqué sur le HTC U24 Pro, un smartphone de milieu de gamme.

Cette dépendance technique met en lumière un paradoxe flagrant, car même en essayant de concevoir le téléphone le plus américain possible, se passer du savoir-faire et des usines d'Asie reste aujourd'hui une mission impossible.

Le vrai Trump Mobile T1

En s'appropriant l'image du président américain sur un produit dérivé ultra-premium basé on un iPhone, la firme russe s'offre un coup de projecteur mondial à moindres frais, tout en soulignant indirectement les limites de l'appareil officiel.

D'un côté, nous avons un smartphone d'origine taïwanaise qui se revendique américain, et de l'autre, un smartphone américain relooké par des Russes depuis Dubaï à des prix lunaires.

Un télescopage géopolitique assez inattendu qui a de quoi faire sourire et qui prouve une fois de plus que la tech sait toujours s'inviter là où on l'attend le moins.

Pour rappel, Caviar est une marque qui « s'attaque » à de nombreux univers puisqu'on retrouve dans leur catalogue de nombreux personnages de la culture populaire, voire, plus extravagant, des fragments de Mars et du Titanic incrustés dans leurs appareils.

Pour rester dans le thème des présidents, Caviar avait également produit des smartphones à l'effigie du président Vladimir Poutine :