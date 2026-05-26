Xiaomi Redmi Note 15 Pro : un prix à 214 € pour un écran AMOLED et une batterie à 6500 mAh, ça commence à devenir impressionnant...

Avec le récent Xiaomi Redmi Note 15 Pro, la marque repousse un peu plus loin les limites du milieu de gamme pas cher, car pour à peine 214 € sur Cdiscount cet appareil arrive tout en haut de la liste (ou pas loin) des meilleures affaires du moment.

C'est un tarif d'ordinaire réservé à des téléphones très modestes dans leurs spécificités (à l'exception peut-être d'un Galaxy A17), alors qu'on fait face ici à un équipement digne de la catégorie supérieure.

Pour qui est adapté le Redmi Note 15 Pro au quotidien ?

Déjà, sa première force réside dans son somptueux écran AMOLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, ce qui est comparable à des appareils proposés plusieurs centaines d'euros au-dessus. Le confort pour les yeux est total.

Mais le véritable argument choc de ce modèle, c'est son endurance. Xiaomi a réussi l'exploit d'intégrer une batterie gigantesque de 6500 mAh ! Le téléphone tient sans sourciller deux jours en utilisation classique. Et lorsque vous devez refaire le plein, la charge rapide de la marque permet de récupérer un maximum d'énergie en un temps record.

N'oublions pas qu'il propose en plus un quadruple capteur photo, dont un principal de 200 Mpx. Certes, les mégapixels ne font pas tout, mais ça reste une vraie performance pour un smartphone proposé à ce prix.

Le nouveau roi des budgets maîtrisés

D'après nous, ce modèle est une référence incontournable du rapport qualité/prix si vous cherchez à maximiser votre pouvoir d'achat. Il pourrait d'ailleurs se positionner comme l'un des candidats les plus sérieux de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €, même si nous avons fait d'autres choix, ce prix rebat les cartes.

Si vous souhaitez prendre le temps de comparer les différentes déclinaisons ou explorer l'ensemble du catalogue du constructeur asiatique, n'hésitez pas à visiter notre page Duel de Smartphone.