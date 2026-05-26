Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra : un nom trompeur pour préparer l’arrivée de l’iPhone pliant

À retenir Samsung renomme son modèle haut de gamme en Galaxy Z Fold8 Ultra .

. Le nom Z Fold8 sera réservé à un appareil au format plus large.

sera réservé à un appareil au format plus large. Le Galaxy Z Fold8 Ultra conservera un format de type livre.

conservera un format de type livre. Il intégrera un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et jusqu'à 1 To de stockage .

et jusqu'à . Le modèle plus large vise à concurrencer le futur iPhone pliant.

Selon plusieurs fuites relayées ces derniers jours, Samsung ajusterait sa stratégie autour des Galaxy Z Fold afin de se préparer à l’arrivée du premier iPhone pliable attendu d’ici la fin 2026. Le constructeur coréen, déjà présent depuis plusieurs générations sur ce segment, verrait dans la prochaine présentation d’Apple un virage suffisamment important pour reconsidérer son discours marketing et le positionnement de ses futurs modèles.

Ainsi, l’objectif serait de proposer une gamme plus lisible et capable de répondre à différents usages, tout en maintenant un produit vitrine capable de rivaliser avec le futur iPhone Ultra pliant.

Un « Ultra » qui n’est pas le pliable que l’on imaginait

Les informations les plus reprises proviennent du leaker Ice Universe sur Weibo, régulièrement bien informé sur les plans de Samsung. Jusqu’ici, la plupart des rumeurs évoquaient deux formats distincts pour la génération 2026 : un Galaxy Z Fold8 au format « livre » proche de celui du Z Fold7, et un Galaxy Z Fold8 Wide, plus court et plus large, pensé pour un usage proche d’une petite tablette pliable. Les derniers bruits de couloir montreraient cependant que ces appellations seraient modifiées.

Donc, contrairement à ce que laissaient penser les premières rumeurs, le Galaxy Z Fold8 Ultra ne correspondrait pas au nouveau format plus large, mais bien au successeur direct du Galaxy Z Fold7 actuel. Selon les informations rapportées par Ice Universe, le modèle connu jusqu’ici comme le Z Fold8 classique adopteraient finalement le suffixe Ultra, afin de marquer son positionnement de pliable le plus haut de gamme de la marque.

D’après les fuites, il conserverait un format de type livre, relativement étroit une fois fermé, avec un bloc photo arrière composé de trois capteurs et une batterie de 5000 mAh.

Une fiche technique des plus abouties

Ce choix se justifierait par une fiche technique plus aboutie que celle du futur modèle plus large. Plusieurs rapports évoquent l’intégration d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive, et jusqu’à 1 To de stockage selon les déclinaisons. Le smartphone bénéficierait également d’une batterie revue à la hausse par rapport aux générations précédentes, avec une capacité qui atteindrait 5000 mAh, ainsi qu’une recharge filaire 45 W, comme l’indiquent certaines fuites.

Une partie des rumeurs récentes mentionne aussi la reprise d’éléments déjà vus sur les Galaxy Z Fold6 et 7, à commencer par le panneau OLED M13, afin de contenir les coûts de production tout en misant sur d’autres améliorations comme la structure à double couche de verre pour mieux maîtriser la pliure de l’écran. D’après le média coréen ETNews, cette solution permettrait d’améliorer la visibilité tout en préparant à terme la transition vers de nouvelles dalles pliables sans pli marqué, présentées sous forme de prototypes lors du CES 2026.

Un Galaxy Z Fold8 plus large pour affronter Apple

Le mobile que les rumeurs désignaient jusqu’ici sous le nom de Galaxy Z Fold8 Wide serait finalement celui qui adopterait l’appellation Galaxy Z Fold8, sans suffixe. Ce modèle abandonnerait le format allongé surnommé « télécommande » des Fold actuels pour un châssis plus compact visuellement : plus court, plus large, avec un rapport d’affichage qui s’approche du format passeport déjà évoqué pour le futur iPhone pliant. Plusieurs rendus issus de fichiers CAD décrivent un appareil mesurant environ 123,9 x 161,4 x 4,9 mm une fois ouvert, et 123,9 x 82,2 x 9,8 mm refermé, avec un bloc photo dépassant jusqu’à 14,6 mm.

Selon ces fuites, l’écran externe atteindrait 5,4 pouces, tandis que la dalle interne pliable proposerait une diagonale de 7,6 pouces. La machine serait dotée, selon les configurations, de 12 ou 16 Go de RAM, et de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. La batterie pourrait elle aussi afficher une capacité de 5000 mAh, avec une recharge filaire 45 W, soit les mêmes valeurs évoquées pour le Z Fold8 Ultra.

Sur le plan photographique, ce modèle plus large ne disposerait que de deux capteurs arrière, un choix jugé étonnant face aux standards actuels du haut de gamme, mais qui pourrait s’expliquer par un arbitrage entre compacité, coût et segmentation de la gamme.

Ce format plus large viserait directement le futur iPhone pliant, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra, en proposant une expérience proche d’une petite tablette une fois l’écran ouvert.

Toutefois, tant que Samsung n’a pas confirmé officiellement cette politique de nommage, il reste possible que la firme ajuste encore ses choix d’ici l’événement Galaxy Unpacked de l’été 2026, où doivent être annoncés les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8 et le modèle large.