Un code promo éphémère fait tomber l'iPhone 14 en excellent état à 270 €

L'un des modèles les plus demandés de la marque à la pomme s'affiche actuellement avec une belle réduction. Grâce à un code promotionnel temporaire, l'iPhone 14 , reconditionné en « Excellent état », passe à 270 €. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 11/06/2026 à 12h15
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L'iPhone 14

L'iPhone 14 est accessible à 270 € en version reconditionnée pour une durée limitée. Un des meilleurs prix disponibles sur le marché, surtout avec le grade excellent état.

Je profite de l'offre pour l'iPhone 14 à 270 €

L'iPhone 14 concerné bénéficie du grade esthétique « Excellent état ». Cette classification garantit un écran exempt de rayures et une coque externe ne présentant que d'infimes traces d'utilisation, presque invisibles à l'œil nu.

Un code promo à ne pas manquer

Pour obtenir ce tarif de 270 €, il faut simplement appliquer un coupon de réduction lors de la validation de votre panier. Le site marchand propose une remise immédiate de 25 € dès 199 € d'achat en insérant le code TEL25D199.

Voici le code que vous pouvez directement copier/coller ici :

 

Et cerise sur le gâteau, si c'est votre première commande sur Cdiscount, vous pouvez cumuler ce code avec un second :

 

C'est d'ailleurs le seul code cumulable avec TEL25D199, ce qui permet d'arriver à un total de 35€ !

Une comparaison par rapport au marché de l'occasion et du reconditionné

Ce prix de 270 € se place parmi les propositions les moins chères du marché actuel pour ce modèle. À titre de comparaison, les prix pour un iPhone 14 d'occasion de particulier à particulier débutent autour de 283,99 € sur Cdiscount, donc la version reconditionnée est actuellement moins chère que de l'occasion

Et pourtant, la différence est de taille, car l'occasion ne bénéficie pas des vérifications imposées par la loi au reconditionné.

Par ailleurs, les grands reconditionneurs du secteur affichent des tarifs plus élevés pour ce modèle, même lorsque l'on sélectionne un grade esthétique inférieur comme le grade « correct ».

 

L'alternative des reconditionneurs français

Bien que cette offre soit très compétitive, l'achat chez des spécialistes du reconditionnement en France comme CertiDeal ou Recommerce présente d'autres arguments de poids. À ce prix, il est indéniable que cet iPhone 14 vaut le coup, car le reconditionné reste une pratique encadrée par la loi (garantie minimale, tests, etc.), contrairement au marché de l'occasion.

Je profite de l'offre sur l'iPhone 14 à 270 € chez Cdiscount
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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