Un haut de gamme Honor à petit prix pour les passionnés de photos sur Amazon !

Le Honor 200 Pro est disponible en ce moment pour 479 € sur Amazon, un excellent prix pour ce smartphone affiché à 699 € sur le site de son constructeur. Avec un design original, des composants haut de gamme puissants et un appareil photo avec trois capteurs arrière, il est idéal pour les amateurs de smartphones performants et de photographie.

La fiche technique du Honor 200 Pro

Le Honor 200 Pro affiche des caractéristiques plutôt poussées, surtout si l’on prend en considération que sont prix est bien inférieur à ceux que l’on trouve chez Samsung par exemple. Avec son triple capteur photo dont 2 objectifs de 50 Mpx, et un quatrième capteur avant, également de 50 Mpx, on tient là clairement l'un de ses gros points forts.

Mais il offre également une grosse puissance de calcul, avec 12 Go de RAM et un processeur Qualcomm. Il s’agit d’un haut de gamme, et son écran est donc dans la lignée de ce que l’on peut trouver chez la concurrence avec sa Dalle Amoled qui est incurvée, un petit détail qui pourra plaire à certains.

Nous avons interviewé des utilisateurs du Honor 200 Pro et leur avis est très positif. Retrouvez ici l'article en question !

Une offre à ne pas manquer sur Amazon

L’une des meilleures offres du moment est disponible sur Amazon pour le Honor 200 Pro, puisque vous pouvez vous le procurer pour 479 €. Ce qui fait une belle réduction comparée aux 699 € de son prix d’origine. La livraison est gratuite et rapide et expédiée directement par Amazon.