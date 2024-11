Un iPhone 14 reconditionné en France à moins de 380 € et vous pouvez même changer de batterie !

Se procurer un appareil reconditionné est devenu très courant en France, que ce soit pour l’argument écologique ou financier. Mais voilà, se tourner vers un appareil reconditionné peut parfois faire un peu peur quand on a jamais essayé.

Il faut savoir que la loi encadre de manière très stricte la pratique et qu’il ne s’agit absolument pas de la même chose que d’un appareil d’occasion. La différence ? Le reconditionnement doit être fait en suivant des normes strictes, test, remise en mode usine, présence de toutes les fonctionnalités, indiqué le grade de l’état, etc. Sur ce point, CertiDeal est un très bon élève !

Le parcours client de son site est très bien fait et nous donne toutes les informations. En plus de cela, l’appareil est reconditionné en France, et pour pouvoir utiliser ce terme, il faut que ce soit le cas du début jusqu’à la fin du processus !

C’est sur ce site que nous pouvons trouver l’iPhone 14 pour moins de 380 € !

Fiche technique de l’iPhone 14

Écran : OLED de 6,1 pouces

Processeur : Apple A15 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3279 mAh

L’iPhone 14 est un appareil qui a 2 ans seulement, il est donc toujours soumis aux mises à jour d’Apple, un véritable argument en sa faveur. Il propose une excellente fiche technique haut de gamme polyvalente avec un appareil photo qui peut filmer en 4K, un processeur puissant made in Apple, et une très bonne batterie.

Mention spéciale pour son écran magnifique, comme toujours chez Apple.

Une offre radicale mais idéale pour ceux qui veulent faire des économies !

L’iPhone 14 est disponible pour seulement 372 € avec la possibilité en plus de le financer en plusieurs fois, par exemple avec PayPal. Vous pouvez également changer sa batterie pour une neuve et faire poser une vitre et une coque. Il faut noter que cette version est aussi peu chère, car elle peut proposer des dommages esthétiques.

En revanche, il fonctionne impeccablement. De plus, l’appareil est garanti pendant 2 ans !