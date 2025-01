Surprise : Samsung décale la sortie de ses Galaxy S25, ils sont disponible dès demain !

Les Samsung Galaxy S25 sont les nouveaux haut de gamme de Samsung. Et qui dit haut de gamme de Samsung, dit également nouvel exemple à suivre pour le reste du marché des smartphones Android, qui ne cessent de s’inspirer de leur leader encore incontesté.

Car Samsung ne propose pas simplement un grand nombre de choix pour s’adapter au public, il propose aussi de la qualité. Un aspect qui ne manque pas de taper dans l'œil des experts, qui apprécient particulièrement les modèles haut de gamme de la marque.

Ainsi, la fameuse gamme premium du constructeur coréen est l’une des sorties les plus attendues de l’année. Et maintenant qu’ils sont là, que donnent ces trois nouveaux modèles ?

Des smartphones d’exception avec des fiches techniques particulièrement léchées

Difficile de s’y tromper : que vous soyez intéressé par le Galaxy S25, sa version Galaxy S25 Plus, ou même par le mastodonte Galaxy S25 Ultra, leurs fiches techniques respectives imposent le respect !

Premièrement, la bonne nouvelle qui n’a pas manqué de se faire remarquer : tous les modèles sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, la puce haut de gamme la plus récente de Qualcomm, mais optimisée pour ces trois modèles spécifiquement.

Concrètement, hormis un smartphone gaming de Nubia ou Asus, il est probable qu’aucun modèle ne pourra les surpasser de façon significative en performances.

Cela n’aurait de toute façon pas un grand intérêt, car il est difficile de concevoir un cas de figure où cela serait utile, hormis pour pousser un jeu mobile très gourmand sur plusieurs heures.

Côté batterie, photo et écran, les Galaxy S25 sont plus que bien servis : nous avons affaire à de véritables haut de gamme, comme on pourrait s’y attendre.

Quelle offre pour les Galaxy S25 Series ?

Samsung propose une offre à ne pas manquer pour l'achat de ses nouveaux Galaxy S25 Series. Profitez d’une remise permettant d’obtenir la version supérieure des Galaxy S25 Series au prix de l’inférieur !

Concernant la reprise de l’un de vos anciens Galaxy, Samsung vous garantit au moins 100 € de remise, avec une reprise pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros selon l’appareil ! En plus de cela, il vous est possible de payer en 24 fois sans frais supplémentaires.

Et pour couronner le tout, en téléchargeant l’application Samsung Shop, vous obtenez un accès à des offres exclusives.

Toutefois, Samsung propose également une offres distincte et non cumulable avec les promotions précédentes :