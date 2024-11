Un smartphone pliant plus abordable avec le Galaxy Z Flip FE

Samsung domine actuellement le marché des smartphones pliants (hors Chine), mais la concurrence s'intensifie avec des acteurs comme Motorola qui proposent des modèles à clapet nettement moins onéreux comme le Razr 50 tandis que le Razr 50 Ultra est aussi particulièrement compétitif. Notez au passage que Motorola préparerait un Razr 50s, plus abordable encore. Alors que le Galaxy Z Flip6 est commercialisé à partir de 1199 euros chez Samsung, le Motorola Razr 50 est disponible dès 700 euros. Face à cette pression concurrentielle, le constructeur coréen a confirmé par la voix d'un de ses dirigeants sa volonté d'abaisser les barrières à l'entrée pour permettre à davantage d'utilisateurs d'adopter les appareils pliants.

Un lancement prévu aux côtés du Galaxy Z Flip7 et des composants plus modestes

Selon plusieurs sources, notamment le blogueur coréen yeux1122, le Galaxy Z Flip FE serait prévu pour une sortie simultanée avec le Galaxy Z Flip7 en 2025. Toutefois, on peut aussi douter de cette information étant donné que Samsung lance généralement ses modèles FE plusieurs mois après les versions standards. Rappelons que les Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 ont été annoncés début juillet.

Pour atteindre un prix plus attractif, Samsung devrait opter pour des composants moins haut de gamme. Les analystes anticipent l'utilisation d'un processeur plus ancien, probablement le Snapdragon 7s Gen 2, une réduction de la mémoire vive et du stockage, ainsi qu'un module photo simplifié. L'écran externe pourrait également être plus compact que celui du Z Flip7, suivant une approche similaire à celle de Motorola avec sa gamme Razr.

Malgré ces compromis, le Galaxy Z Flip FE devrait conserver un écran principal similaire aux modèles précédents, avec une dalle AMOLED pliable de 6,7 pouces. La certification IPX8 pour la résistance à l'eau pourrait être maintenue, constituant un argument différenciant face à la concurrence.