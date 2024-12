Une réduction de 265,32 € sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G !

Xiaomi est le troisième plus gros vendeur de smartphones dans le monde, et cela il le doit à une large gamme d’appareils adaptés à tous les profils et bien souvent, pour ceux qui n’ont pas de budgets très conséquents.

Avec ses rapports qualité-prix attrayants, et il faut le dire excellents, la gamme Redmi Note se démarque particulièrement depuis quelques années et atteint souvent les différents podiums des ventes de certains sites, comme Amazon.

Aujourd’hui, c’est à Rakuten que nous allons nous intéresser grâce à une promotion intéressante sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, le plus puissant des appareils de l’avant-dernière génération.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

La version Plus du Redmi Note 12 Pro de Xiaomi est un smartphone qui nous propose une fiche technique redoutable, dont le point fort est à n’en pas douter une polyvalence liée à des composants poussés : écran Amoled, autonomie de longue durée, performances fluides et un bon appareil photo.

Un appareil idéal pour ceux qui recherchent une alternative moins chère que Samsung et qui ont un usage soutenu des multimédias (streaming vidéo, audio et gaming).

Quelle offre sur Rakuten en ce moment ?

Nous pouvons trouver le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus pour 236 € sur Rakuten, au lieu des 501 € de son PVC (prix de vente conseillé) directement par Xiaomi. Il est à noter que pour les fêtes, Xiaomi propose son smartphone pour 251 €, une belle promotion également.

La version proposée par Rakuten est importée, mais compatible avec l’ensemble des opérateurs et réseaux européens.