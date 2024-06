Vendu à prix cassé, ce smartphone avec écran OLED et appareil photo haut de gamme est le meilleur rapport qualité-prix de Google

Déterminer ce qu’est ou non un bon rapport qualité-prix peut paraître simple ou difficile : tout dépend de ce que l’on recherche. Si vous souhaitez un smartphone qui fait un peu tout, mais bien, ce sera probablement plus compliqué de vous décider sur un modèle en particulier, que si vous avez déjà une idée arrêtée sur le critère le plus important, par exemple un bon appareil photo.

En ce moment, pour l'arrivée des soldes, nous pouvons retrouver déjà de très bons prix !

Fiche Technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Eh bien, quelque part, on peut dire que le Google Pixel 7a a réussi à combiner parfaitement deux mondes en un, puisqu'il propose un appareil photo des plus convaincant, résolument haut de gamme et avec un post traitement par IA extrêmement puissant, mais pour un petit prix.

Et pourtant, le Pixel 7a n’est pas un appareil d’entrée de gamme, et à peine de milieu de gamme puisqu’il propose une puce haut de gamme, critère majeur pour définir si un téléphone est, ou non, dans telle ou telle catégorie !

La Fnac Marketplace propose une offre à ne pas rater

Sur la Fnac Marketplace vous pouvez dégoter le Pixel 7a du constructeur Google pour seulement 307 € auprès du vendeur français YPhone Shop, un partenaire Fnac ! Le smartphone est sujet de nombreux services de la Fnac tels qu’une garantie de 1 an, un service satisfait ou remboursé, et l’accès au SAV de la Fnac.