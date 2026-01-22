Samsung Galaxy A57 : un milieu de gamme musclé pour février 2026

Le Samsung Galaxy A57 qui doit venir remplacer le Galaxy A56 vient d'apparaître sur la base de données de certification chinoise TENAA, révélant ses caractéristiques techniques principales.

D'après cette certification, le smartphone serait animé par un processeur octa-core cadencé jusqu'à 2,9 GHz, identifié comme l'Exynos 1680, une puce qui profiterait d’une finesse de gravure en 3 nanomètres, une première pour ce segment de marché. Cette nouvelle plateforme matérielle intégrerait également un GPU Xclipse 550, promettant des performances graphiques améliorées par rapport à la génération précédente.

Côté mémoire, le Galaxy A57 franchirait un cap significatif avec une configuration atteignant 12 Go de RAM selon les résultats apparus sur Geekbench, une quantité généreuse qui lui permet de s'aligner sur les versions les plus haut de gamme de l'actuel Galaxy A56. Le stockage serait proposé en versions de 128 Go et 256 Go, sans possibilité d'extension par carte mémoire.

Un système photo qui évolue progressivement

Sur le plan photographique, la certification TENAA mentionne une configuration triple capteur à l'arrière, composée d'un module principal de 50 mégapixels, accompagné de capteurs de 12 mégapixels et 5 mégapixels. Cette configuration semble globalement similaire à celle du Galaxy A56, bien que des informations contradictoires circulent concernant le capteur ultra grand-angle. Plusieurs sources affirment que Samsung intégrerait un nouveau module ultra grand-angle de 13 mégapixels, offrant un angle de vision de 123 degrés et une ouverture f/2.2, signifiant ainsi une amélioration par rapport au capteur de 8 mégapixels de la génération précédente.

Le capteur principal de 50 mégapixels bénéficierait d'une stabilisation optique (OIS), d'un autofocus à détection de phase (PDAF) et utiliserait un capteur de taille 1/1.56 pouce.

Écran et autonomie : des atouts confirmés

Le Galaxy A57 embarquerait un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+, selon les spécifications relayées par GSMArena. La dalle offrirait une luminosité maximale de 1200 cd/m² en mode haute luminosité (HBM) et pourrait atteindre 1900 cd/m² en pic, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil. La résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels procurerait une densité d'environ 385 pixels par pouce, suffisante pour une image nette et détaillée. La protection de l'écran serait assurée par du Corning Gorilla Glass Victus+, présent également au dos de l'appareil, tandis que le châssis serait constitué d'aluminium.

La batterie conserverait une capacité de 5000 mAh, similaire à celle du Galaxy A56, mais bénéficierait d'une amélioration notable de la vitesse de charge. En effet, une certification TUV a révélé que le smartphone supporterait la charge rapide à 45 watts, contre 25 watts pour le modèle précédent, permettant ainsi de réduire significativement le temps de recharge complète. Cette évolution est intéressante mais reste bien en deçà des capacités de recharge rapide proposée par certains modèles chinois qui montent facilement à plus de 80 watts.

En outre, le smartphone pèserait 182 grammes selon la certification TENAA et bénéficierait d'une certification IP67 garantissant une résistance à l'eau et à la poussière.

Android 16 natif et lancement anticipé

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Galaxy A57, c’est son système d'exploitation puisque l'appareil fonctionnerait sous Android 16 dès son lancement, accompagné de l'interface One UI 8 de Samsung. Cette présence de la dernière version d'Android dès la commercialisation constituerait un argument de poids face à la concurrence, particulièrement dans un contexte où de nombreux fabricants peinent à proposer rapidement les mises à jour majeures.

Cela n’est pas encore confirmé mais le Galaxy A57 pourrait bénéficier également d'un engagement de six mises à jour majeures d'Android, assurant une longévité logicielle exceptionnelle pour ce segment.

Contrairement au calendrier habituel de mars ou avril, plusieurs sources concordantes indiquent que Samsung dévoilerait le Galaxy A57 dès février 2026, potentiellement avant même la présentation des Galaxy S26.

