Vous êtes probablement passé à côté, pourtant c'est une des meilleurs smartphones pliants du monde !

Le téléphone dont on va vous parler est le Google Pixel 9 Pro Fold, un smartphone très haut de gamme qui se plie horizontalement et qui vous propose une expérience unique grâce à son ergonomie et son écran.

Un bijou de technologie

Avec son écran pliable de 8 pouces, le Pixel 9 Pro Fold vous offre une expérience immersive idéale pour regarder vos séries préférées, jouer à des jeux vidéos ou même travailler efficacement en toute fluidité.

Le Pixel 9 Pro Fold ne s'utilise pas comme un téléphone à clapet, une fois plié, son écran externe de 6,3 pouces prend le relais pour une utilisation rapide et pratique.

Côté photo, le Pixel 9 Pro Fold se positionne comme un véritable studio mobile, son design lui donne une appréciation photographique unique. Son triple appareil photo, avec un capteur principal de 48 Mpx, capture des images riches en détails, même dans des conditions de faible luminosité.

Le téléobjectif avec zoom optique 5x est idéal pour immortaliser les sujets éloignés, tandis que l’ultra grand-angle s’illustre sur les paysages et les photos de groupe. Les amateurs de selfies et les professionnels des appels vidéo apprécieront ses caméras frontales haute qualité, adaptées à chaque écran.

Sous le capot, le processeur Tensor G4 et 16 Go de RAM assurent des performances fluides, même pour les tâches les plus exigeantes. La batterie de 4 650 mAh vous accompagne toute la journée, et sa compatibilité avec la recharge rapide et sans fil vous garde connecté sans interruption.

Le Pixel 9 Pro Fold ne se contente pas d’être performant, il est aussi robuste, moderne et durable : résistance à l’eau (IPX8), connectivité 5G ultra-rapide, Wi-Fi 7, et 7 ans de mises à jour Android.

Que vous soyez un créatif, un professionnel ou un utilisateur en quête d’un appareil polyvalent, ce smartphone pliable incarne le mariage parfait entre technologie et praticité, tout en offrant un design élégant et moderne.

Un puissant parmi les pliants

Parmi tous les smartphones pliants du monde, seul le tout dernier Samsung Galaxy Fold 6 est capable de lui tenir tête. Selon DxOmark, il possède parmi le deuxième meilleur écran pour un smartphone pliant dans le monde, le 12eme meilleur tout smartphone confondu.

En effet, si il y a un point important dans un pliant dont on a pas parlé, c'est bien son écran. Grâce à sa technologie Actua Oled, made by Google, l'écran pliable interne du Pixel 9 Pro Fold offre une résolution de 2 076 x 2 152 pixels pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 700 nits.

Le tout est équipé d'une protection robuste grâce au Corning Gorilla Glass Victus 2, résistant aux rayures et aux chocs.

Un smartphone intelligent

Une véritable référence dans le monde des écrans mais également parmi les smartphones intelligents. En effet, le Google Pixel 9 Pro Fold fait parti des premiers modèles qui ont Gemini Nano, l'IA de Google, intégrée nativement.

Cela apporte une meilleure efficacité de l'appareil à tous les niveaux mais également des fonctionnalités très haut de gamme de dernière génération. Par exemple, la traduction instantanée de tous les messages textuelles ou encore des outils de retouche photo.

Un prix à scruter

Le Google Pixel 9 Pro Fold a été officiellement dévoilé le 13 août 2024. En France, il est proposé en deux configurations de stockage :

256 Go pour 1 899 €

512 Go pour 2 029 €

Sur le bloc ci-dessous, vous pouvez voir le prix du Google Pixel 9 Pro Fold en temps réel. Étant donné les périodes de fêtes qui approchent, si le Pixel 9 Pro fold, vous intéresse des promos ne devraient pas tarder alors surveillez les prix !