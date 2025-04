Oppo Reno14 : la nouvelle génération de smartphones mise sur la puissance, la photo et un design repensé

La série Oppo Reno14 se distinguerait d’abord par son choix de rompre avec certains codes esthétiques des précédentes générations. Selon les informations recueillies, Oppo opterait cette fois pour un écran plat OLED de 6,8 pouces affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 à 144 Hz, abandonnant ainsi l’écran incurvé qui caractérisait les Reno 13 Pro. Cela correspond à une tendance plus large observée chez plusieurs fabricants, visant à améliorer la prise en main et la robustesse des appareils.

Le châssis central adopterait un cadre en métal, promesse d’une meilleure durabilité, tandis que l’ensemble du smartphone affiche une finesse et une légèreté remarquées. Les Reno14 et 14 Pro bénéficieraient également d’une certification IP68 ou IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, un argument de poids face à la concurrence dans le segment premium.

Côté design, la disposition du module photo évoluerait : le capteur principal et l’ultra grand-angle seraient désormais regroupés, tandis que le téléobjectif périscopique est positionné à part, au-dessus du flash.

Oppo Reno14 Pro rumeur sur le design

Une fiche technique ambitieuse pour rivaliser avec les meilleurs

Oppo n’aurait pas lésiné sur les moyens pour doter sa nouvelle série de composants performants. Le Reno14 Pro embarquerait le processeur MediaTek Dimensity 9300 Plus, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5x et 256 Go de stockage UFS 4.0, de quoi assurer une expérience fluide, même lors de tâches intensives comme le gaming ou le montage vidéo. La version standard Reno14 proposerait une configuration similaire, mais avec quelques différences sur la partie photo et la résolution d’écran.

L’autonomie serait confiée à une batterie de 6500 mAh sur le modèle Pro (6000 mAh pour le Reno14), compatible avec la charge rapide 100W et la charge sans fil 50W, permettant de recharger intégralement l’appareil en moins de 30 minutes selon le fabricant. La gestion intelligente de l’énergie promettrait une utilisation sur toute la journée.

Le volet connectivité ne serait pas en reste : compatibilité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, et même un émetteur infrarouge seraient de la partie. Le lecteur d’empreintes digitales serait intégré sous l’écran, et la reconnaissance faciale complèterait le dispositif de sécurité.

Oppo Reno14 rumeur sur le design

Un accent particulier sur la photographie mobile

La série Reno14 miserait clairement sur la photographie pour séduire. Le Reno14 Pro arbore un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (zoom optique 3x) et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale atteint 50 mégapixels, une résolution rare sur le marché, destinée à satisfaire les amateurs de selfies de haute qualité.

L’intelligence artificielle interviendrait pour optimiser les clichés en basse lumière et offrir un mode Pro avec contrôle manuel des paramètres. Côté vidéo, on pourrait compter sur la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La version standard Reno14 proposerait une configuration légèrement allégée, avec un capteur frontal de 32 MP et une résolution d’écran inférieure (1080 x 2732 pixels contre 1440 x 3200 pour le Pro), mais conserverait l’essentiel des innovations du modèle supérieur.

Fonctionnalités et innovations logicielles

Oppo introduirait également un bouton « Magic Cube » ou « Bouton rapide », inspiré du « Camera Control » d’Apple, qui permet d’accéder rapidement à certaines fonctions photo ou à des raccourcis personnalisables. Cette nouveauté pourrait faire son apparition sur la série Reno14, offrant ainsi une ergonomie repensée pour les utilisateurs exigeants.

Le système d’exploitation reposerait sur Android 15 avec la surcouche ColorOS 15, apportant son lot d’optimisations, de nouveaux gestes de navigation et une meilleure gestion du multitâche.

Positionnement tarifaire et concurrence

Selon les premières estimations, le Reno14 Pro serait commercialisé aux alentours de 3299 yuans (environ 455 dollars) en Chine, tandis que la version standard débuterait à 2699 yuans (370 dollars). En Europe, les tarifs pourraient s’aligner sur ceux de la génération précédente, soit 599,90 euros pour le Reno14 et 799,90 euros pour le Pro, ce qui les place face à des concurrents directs comme le Samsung Galaxy S25, le Xiaomi 15 ou le OnePlus 13.