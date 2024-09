"Vous serez étonné de voir les économies que j'ai faites en commandant le dernier iPhone par ce site !"

Le 9 septembre, j'ai suivi sur mon vieil iPhone 11, le Keynote de Apple sur le dernier iPhone 16. Et franchement, ça m'a vraiment donné envie !

Une nouvelle batterie qui offre une meilleure autonomie, une puce plus performante permettant de faire tourner les jeux mobiles toujours plus lourd et enfin le nouveau "camera control" qui permet des captures photos et vidéos en 4K, alors forcément j'ai franchis le pas.

Un seul défaut, et pas des moindres, le prix. Même la gamme la moins chère de l'iPhone 16 dépasse mes budgets...

Mais je n'ai pas renoncé ! J'ai parcouru la toile à la recherche d'un offre qui permettrait de faire entrer un nouvel iPhone 16 dans mon budget. C'est là que j'ai trouvé l'offre idéale !

L'iPhone 16 avec jusqu'à 130€ d'avantages et payable en plusieurs fois

L'offre dont je vous parle fonctionne pour la totalité de la gamme, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Vous pouvez commander dès aujourd'hui, sur le site de Red-by-SFR, un smartphone de la gamme iPhone 16, pour qu'il soit expédié jeudi, soit un jour avant sa sortie en magasin !

Deux formules s'offrent alors à vous, l'une vous propose de payer l'iPhone seul et vous pouvez le faire en 1 ou 4 fois.

Si comme moi, vous trouvez que les prix sont trop élevés, vous pouvez faire le choix d'inclure à l'achat de votre iPhone, un forfait téléphonique Red-by-SFR et de payer en 4 ou 24 fois pour respectivement 242,25€ à payer aujourd’hui puis 3x 242,25€/mois ou 100€ à payer directement puis 24x 39,45€/mois.

D'ailleurs, si vous êtes déjà détenteur d'un smartphone, Red accorde un bonus de 50€ en plus du prix de rachat de votre ancien smartphone après achat du nouvel iPhone 16 !

L'iPhone 16 sur d'autres plateformes marchandes

Avant de vous abandonner, il fallait tout de même que je vous raconte ce que j'ai trouvé sur les autres sites.