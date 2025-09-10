Xiaomi 14T Pro : 288€ de réduction sur le smartphone premium au meilleur rapport qualité-prix du marché

C'est un des haut de gamme au meilleur rapport qualité-prix du marché, et il n'est ni d'Apple ou Samsung. Avec l'arrivée prochaine de son successeur, son prix est au plus bas.

Rémi Deschamps - publié le 10/09/2025 à 17h45
Le Xiaomi 14T Pro

Le Xiaomi 14T Pro  est un smartphone récent qui combine design élégant, performances solides et fonctionnalités photo avancées... Tout en restant plutôt accessible par rapport à la concurrence.

 

Avec son écran AMOLED de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est adapté autant aux gamers qu'aux fans de vidéos streaming, or, aujourd'hui, il devient difficile de s'en passer.

Certes, mais des moyens de gamme propose des écran de ce gabarit. Mais, rarement couplé avec une batterie de 5000 mAh qui permet une charge rapide de 120W (ce qui est beaucoup).

Il vous permet de tenir largement la journée, voire plus, tout en le chargeant en un temps record.

Les détails techniques pour les passionnés

Le Xiaomi 14T Pro est équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 12 Go de RAM, c'est un processeur qui commencent à dater légèrement dans ce milieu qui va très vite, cependant, il reste véloce, et largement suffisant pour les applications lourdes du moment.

Et côté photo, son capteur principal affiche pas moins de 200 MP et est accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif, offrant des clichés dans le haut du panier.

Ajoutons que si vous êtes habitués à Android par exemple avec l'interface OneUI de Samsung, ici l’appareil tourne sous MIUI 15, ce qui permet une expérience utilisateur fluide et riche en fonctionnalités personnalisables. 

On déplore quelques applications qu'on ne peut pas effacer, mais mises dans un coin du téléphone, elles se feront vite oublier.

 

Pour qui est destiné le Xiaomi 14T Pro ?

Pour ceux qui recherchent un smartphone complet et polyvalent, le 14T Pro offre un rapport qualité-prix imbattable

Son design moderne et ses performances solides en font une alternative très crédible aux modèles plus coûteux de Samsung et Apple comme l'iPhone 16 et le Galaxy S25.

 

Le Xiaomi 14T Pro est un smartphone premium qui, grâce au prix que l'o peut trouver sur Amazon, devient accessible à un public beaucoup plus large.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Notre sélection des smartphones les plus intéressants à acheter en ce moment

08/09/2025
Xiaomi 14T
Guide d'achat

Smartphones : Profiter des baisses de prix avant les nombreuses sorties du mois de septembre (iPhone, Xiaomi, Samsung...)

07/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Galaxy S25 FE Versus Galaxy S24FE : que demander du Galaxy S25 FE ?

07/09/2025
Apple iPhone 16
Guide d'achat

iPhone 17 à venir : acheter l’iPhone 16 maintenant qu'il baisse de prix ou patienter ?

06/09/2025