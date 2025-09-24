Xiaomi 15T : le pari de Xiaomi pour devenir une référence en photo est lancé

Xiaomi annonce la nouvelle série Xiaomi 15T composée d’un modèle standard et d’une version Pro. Le Xiaomi 15T veut rivaliser avec les autres mobiles dans le segment des appareils Premium. Pour cela, il est doté d’un châssis en fibre de verre et d’un dos unifié assurant élégance et solidité, tandis que les bords arrondis offrent une prise en main confortable.

L’écran, protégé par du Corning Gorilla Glass 7i, promet une résistance aux rayures 100% supérieure à la génération précédente et une meilleure durabilité pour une tranquillité d’esprit dans toutes les situations. En outre, notez que l’appareil est certifié IP68 et résiste à une immersion jusqu’à trois mètres en eau douce, selon le fabricant. Côté coloris, le Xiaomi 15T est disponible en noir, gris et Rose Gold.

Une expérience photographique co-développée avec Leica

Le Xiaomi 15T est équipé d’un module arrière co-développé avec Leica, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une optique Leica Summilux, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels.

L’appareil couvre des focales de 15 à 92 mm et présente une ouverture f/1,7 sur l’objectif principal, ce qui garantit une excellente sensibilité en basse lumière ainsi qu’un rendu colorimétrique fidèle. S’ajoute à cela une caméra frontale de 32 mégapixels adaptée aux selfies et aux appels vidéo.

Dans sa communication, Xiaomi met en avant la plateforme Xiaomi AISP 2.0, qui, grâce à l’intelligence artificielle, permet d’obtenir des photos naturelles et réalistes avec des ajustements précis de la profondeur et de la gamme tonale. Cela se combine au mode Master Portrait, optimisé avec différents effets bokeh – Wide et Bubbles – et la possibilité d’ajuster la longueur focale et l’ouverture.

Le Xiaomi 15T propose la capture vidéo HDR10 en 4K à 30 images par seconde sur l’ensemble des focales, ainsi que l’enregistrement 4K à 60 images par seconde en mode Log 10 bits avec prise en charge LUT pour la post-production. La marque souligne également un mode photographie de rue Leica accessible directement depuis l’écran de verrouillage, permettant d’immortaliser des instants spontanés grâce à une sélection de focales emblématiques (28, 35, 50, 75 mm).

Un écran immersif et à la pointe de la technologie

Le Xiaomi 15T embarque un écran AMOLED de 6,83 pouces, la taille la plus généreuse jamais proposée par la marque sur cette série. La définition est de 1280 x 2772 pixels, associée à une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120Hz, assure une fluidité de navigation et des images précises.

Pour le confort visuel, on note aussi la gestion avancée de la luminosité jusqu’à 3200 cd/m², selon la marque, une technologie PWM dimming à 3840 Hz pour la protection des yeux et la certification contre la lumière bleue et le scintillement. C’est le même écran que le Xiaomi 15T Pro.

Performances, autonomie et innovations logicielles

Sous le capot, le Xiaomi 15T fonctionne avec le processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra gravé en 4 nm, offrant une fréquence jusqu’à 3,25 GHz pour répondre aux tâches les plus exigeantes.

Il est épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage interne UFS 4.1 jusqu’à 512 Go. La batterie de 5500 mAh assure jusqu'à 13 heures d’utilisation continue, soutenue par la recharge rapide HyperCharge 67W, capable de remettre l’appareil en marche en moins de quatre secondes lorsque celui-ci est déchargé.

La gestion thermique est assurée par le système Xiaomi 3D IceLoop, conçu pour répartir efficacement la chaleur des composants internes, afin de garantir des performances optimales même lors de longues sessions de jeu ou de streaming.

La marque propose également Xiaomi HyperOS 3, intégré pour optimiser l’interface, accélérer le multitâche et permettre une interconnexion fluide entre appareils Xiaomi. Sont aussi inclus des fonctionnalités comme Xiaomi Astral Communication et Xiaomi Offline Communication, pour rester connecté sur de longues distances, même sans réseau classique.

Disponibilité et prix

D’après Xiaomi, le Xiaomi 15T doté de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affiché au prix public conseillé de 649 euros. Jusqu’au 31 octobre 2025, il bénéficie d’une remise immédiate de 50 euros et d’un bonus reprise de 100 € pour l’échange d’un ancien smartphone, réduisant le prix à partir de 499 euros sur cette période.