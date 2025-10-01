Xiaomi 15T et 15T Pro : pourquoi ce sont d'après nous les smartphones haut de gamme les plus intéressants à suivre malgré les grosses sorties du moment ?

Les Xiaomi 15T et 15T Pro viennent de sortir, et malgré les sorties récentes des géants du secteur, ces smartphones propose un rapport qualité-prix exceptionnel dans le segment haut de gamme.

Un design raffiné et des écrans immersifs

Déjà, commençons par le plus visible : le design. Les deux modèles arborent un châssis en aluminium et un dos en verre. C'est simple mais très efficace, et c'est du haut de gamme.

Le Xiaomi 15T Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une fluidité visuelle remarquable et assez rare.

Le 15T, quant à lui, dispose d'un écran similaire avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est la moyenne du haut de gamme aujourd'hui.

Performances et autonomie ?

Le Xiaomi 15T Pro est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 9400+, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X, faisant de lui un appareil qui a du souffle.

Le Xiaomi 15T, bien que légèrement moins puissant avec le Dimensity 8400 Ultra, offre également des performances solides pour une utilisation quotidienne. Qui plus est les deux modèles sont équipés d'une batterie de 5500 mAh, c'est efficace, tout en offrant une autonomie suffisante pour une journée complète d'utilisation.

Un système photo signé Leica

Les Xiaomi 15T et 15T Pro intègrent un système photo co-développé avec la marque Leica, un vrai point fort.

Le 15T Pro se distingue par un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 5x, et un ultra grand-angle de 12 MP.

Le Xiaomi 15T, bien que légèrement moins performant, offre cependant un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique et un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x. C'est honnêtement du très bon si on le compare à la concurrence au même prix.

Quel prix pour le Xiaomi 15T et 15T Pro ?

Le Xiaomi 15T Pro est proposé à partir de 799 €, tandis que le Xiaomi 15T est disponible à partir de 649 €.

De notre côté, si on doit en choisir un, c'est clairement vers le Xiaomi 15T que se tourne notre préférence, car il propose un prix inférieur au Galaxy S25 FE, mais avec des caractéristiques très proches, voire supérieures par endroits.

Points forts et points faibles

✅ Points forts Rapport qualité-prix exceptionnel

Design élégant et écran immersif

Performances solides avec une bonne autonomie

Système photo co-développé avec Leica ⚠️ Points faibles Des applications un peu intrusives

Seulement 4 ans de maj OS et 5 de sécurité