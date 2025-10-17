Xiaomi 15T & 15T Pro : puissance et design premium à prix compétitif

Les Xiaomi 15T et 15T Pro sont des appareils performants haut de gamme, avec un rapport qualité-prix puissant malgré la concurrence des autres fabricants.

Design et écrans

Côté esthétique, les deux modèles combinent un châssis en aluminium et un dos en verre. Le rendu est sobre et élégant, fidèle aux standards du segment premium.

Le Xiaomi 15T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz , offrant une fluidité remarquable.

, offrant une fluidité remarquable. Le Xiaomi 15T propose une dalle similaire mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, suffisant pour une expérience utilisateur fluide dans la majorité des usages.

Performances et autonomie

Le 15T Pro embarque le processeur MediaTek Dimensity 9400+ associé à 12 Go de RAM LPDDR5X, ce qui lui permet de gérer sans difficulté la plupart des tâches et jeux exigeants.

Le 15T, équipé du Dimensity 8400 Ultra, est également performant pour un usage quotidien. Les deux modèles partagent une batterie de 5500 mAh, offrant une autonomie très confortable pour une journée complète d'usage régulier.

Un bloc photo Leica

Xiaomi a collaboré avec Leica pour le système photo des 15T et 15T Pro. Le Pro dispose d’un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 5x et un ultra grand-angle de 12 MP. C'est absolument excellent !

Le 15T conserve un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique et un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x. Des performances également très solides comparé à ce qui se fait dans cette gamme de prix.

Tarifs

Le Xiaomi 15T Pro est proposé à partir de 799 €, tandis que le 15T démarre à 649 €. Le 15T présente un compromis intéressant entre prix et caractéristiques, offrant une alternative crédible aux modèles concurrents du même segment.

Points forts et points faibles

✅ Points forts Rapport qualité-prix élevé

Design sobre et écran immersif

Performances solides et autonomie suffisante

Système photo co-développé avec Leica ⚠️ Points faibles Applications préinstallées parfois envahissantes

4 ans de mises à jour iOS et 5 ans de sécurité seulement