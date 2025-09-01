Xiaomi 16 : une révolution technique se prépare pour l'automne avec une charge ultra-rapide

La certification 3C de trois nouveaux modèles Xiaomi, portant les références 25098PN5AC, 2509FPN0BC et 25113PN0EC, confirme une information capitale. En effet, tous les smartphones de la série 16 bénéficieront d'une charge filaire de 100W maximum. Cette uniformisation de la technologie de charge rapide, révélée par Digital Chat Station, à l'origine de nombreuses fuites qui se sont avérées vraies, est une évolution intéressante rapport à la génération précédente, où seuls certains modèles haut de gamme proposaient cette vitesse de rechargement.

Cette amélioration place la marque en avance face à la concurrence, notamment Samsung et Apple, qui proposent des vitesses de charge nettement inférieures sur leurs modèles équivalents. Avec des batteries attendues entre 7 000 et 7 500 mAh selon les modèles, cette combinaison pourrait offrir une expérience utilisateur assez remarquable en termes de durée d'utilisation et de temps de recharge.

Un repositionnement stratégique de la gamme

La série Xiaomi 16 apportera des « changements significatifs » par rapport aux générations antérieures. Lu Weibing, président de Xiaomi, a confirmé que ces modifications toucheront le positionnement produit et la définition même de la gamme. Cette réorganisation se traduit notamment par l'introduction d'un quatrième modèle, le Xiaomi 16 Pro Max, qui viendrait remplacer l'ancien Xiaomi 15 Pro dans la hiérarchie.

Cette reconfiguration permet au constructeur de mieux couvrir les différents segments de marché. Le Xiaomi 16 Pro devrait ainsi adopter un format plus compact, potentiellement moins premium que son prédécesseur, tandis que le Pro Max occuperait donc le haut du panier avec des fonctionnalités exclusives comme un possible écran arrière. Cette approche rappelle la stratégie adoptée par Apple avec ses différentes déclinaisons d'iPhone, offrant plus de choix aux consommateurs selon leurs besoins et leur budget.

La série complète devrait faire ses débuts fin septembre ou début octobre 2025, ce qui devrait faire Xiaomi figurer parmi les premiers constructeurs à commercialiser des smartphones équipés du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm. Ce timing stratégique permet à la marque de bénéficier de l'effet nouveauté technologique et de se démarquer de la concurrence pendant plusieurs mois. Bien entendu, les autres marques devraient suivre pour leurs fleurons respectifs.

Des innovations photographiques et techniques ambitieuses

Selon les rumeurs, les améliorations ne se limitent pas à la charge rapide. Les nouveaux modèles intégreraient des systèmes photographiques repensés avec notamment une caméra frontale de 50 mégapixels pour les Xiaomi 16 et 16 Pro. Cette caméra supporterait l'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde et disposera de l'autofocus, une fonctionnalité encore rare sur les caméras frontales des smartphones actuels.

La partie arrière bénéficiera également d'améliorations substantielles. Le Xiaomi 16 devrait recevoir un capteur principal de 50 mégapixels avec un format 1/1,3 pouce, tandis que le modèle Pro intégrera le même capteur avec en plus une plage dynamique ultra-étendue et un capteur ToF pour une meilleure gestion de la profondeur. Cette configuration permettrait de concurrencer directement les derniers iPhone et Galaxy S dans le segment premium.

Sur le plan technique, l'adoption du Snapdragon 8 Elite 2 promet de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique rapport à son prédécesseur. Cette puce de nouvelle génération, conçue par Qualcomm, intègrera des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées et une architecture optimisée pour les usages intensifs comme le gaming ou la création de contenu. Associée aux batteries de grande capacité, elle devrait offrir une autonomie exceptionnelle même en utilisation soutenue.

La série Xiaomi 16 devrait être officiellement présentée fin septembre 2025 en Chine, probablement dans la foulée de l'annonce du Snapdragon 8 Elite 2 par Qualcomm.